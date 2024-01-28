Türk Hava Kuvvetleri’nin hassas burunları

Albay Mert Özeray, Köpek Üretim ve Eğitim Merkezi Kıta Komutanlığı’nın 2000 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın patlayıcı madde arama köpeği, narkotik madde arama köpeği ve devriye köpeği ihtiyacını, üretim, eğitim ve kurs safhalarını icra ederek karşıladığını anlattı.