Türk Hava Kuvvetleri’nin hassas burunları
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Köpek Üretim ve Eğitim Merkezi Kıta Komutanlığı, köpek yavrularını ihtiyaçlar doğrultusunda patlayıcı madde arama köpeği, narkotik madde arama köpeği ve devriye köpeği olarak eğitiliyor. Doğumundan emeklilik hayatına kadar eğitimleri ve bakımları üstlenilen köpekler, kursu tamamladıktan sonra birliklerine sevk ediliyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde patlayıcı madde arama köpeği, narkotik madde arama köpeği ve devriye köpeği olarak görev alan köpekler zorlu eğitimleri tamamlıyor.