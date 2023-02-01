Türkiye 10 yılda 70 milyar metreküp suyunu kaybetti! Çok şiddetli kuraklık kapıda

SU SEVİYELERİ YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞTÜ

2023 yılı Ocak ayının Türkiye’de çok şiddetli kurak geçtiğine işaret eden Dr. Kesici, "Bu nedenle tüm su kaynaklarımızda su seviyelerinin ortalama yüzde 30'ların altına düşmesi nedeniyle, su varlığımızın da 100 milyar metreküpün altına gerilediği öngörülmektedir. Su kaynaklarımızın aşırı kullanımı ve israfı nedeniyle önümüzdeki yılın tarımda, sanayide ve içme-kullanmadaki kesimini de şimdiden tüketmiş durumdayız. Kuraklık, etkileri bakımından dünya ve ülkemiz genelinde kalıcı bir risk olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlar, kuraklıkla gelecek olan açlık gibi sosyal sorunların tıpkı yeni yaşanan küresel koronavirüs salgını gibi hayatımızda pek çok şeyi değiştireceği ve buna hazır olmamız gerektiği görüşünde" diyerek uyardı.