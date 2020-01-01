Türkiye 2020'ye böyle girdi

Bir yanda Antalya'da denize giren vatandaşlar, Kızılay Meydanı'nı dolduran Ankaralılar; İstanbul'da görkemli havai fişek şöleni, Palandöken'de meşaleli kayak gösterisi diğer yanda ise Amasya'da yerin metrelerce altında yılbaşını karşılayan madenciler, sınırda nöbet tutan Mehmetçik ve görevi başında olan itfaiyeciler. İŞte Türkiye'den yeni yıl kesitleri...
01.01.2020 - 13:26| Son Güncelleme : 01.01.2020 - 13:45
AMASYA
Amasya'nın Suluova ilçesinde maden işçileri, yeni yıla yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak girdi.
İlçede faaliyet gösteren Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait kömür ocağında gece mesaisinde çalışan maden işçileri, gündüz vakti girdikleri maden ocağında aynı vardiyada çalışan arkadaşlarıyla sofrada buluştu.
SAMSUN
Samsun'da TCSG - 87 sahil güvenlik gemisinin mürettebatı yeni yılı görev başında karşıladı.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yeni yıla görevlerinin başında girdi.
ANKARA
Başkentte görevli itfaiye çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.
Antalya'da bir grup vatandaş yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi.
Konyaaltı Plajı'nda toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adı veren gruptakiler, ateş yakarak eğlendi. Gruptakiler daha sonra 2019'un son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi.
İstanbul'da vatandaşlar Ortaköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan alana gelerek çalan müzik eşliğinde dans edip eğlenerek yeni yıla girdi.
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