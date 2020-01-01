Türkiye 2020'ye böyle girdi

KIRKLARELİ Kırklareli'nde itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yeni yıla görevlerinin başında girdi.

Antalya'da bir grup vatandaş yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi.

Konyaaltı Plajı'nda toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adı veren gruptakiler, ateş yakarak eğlendi. Gruptakiler daha sonra 2019'un son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi.