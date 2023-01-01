Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu

İstanbul'da, 2023 yılına Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy'deki meydanlarda düzenlenen kutlamalarla girildi. Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bu yıl da vatandaşların gözde adresi oldu. Yeni yıla saatler kala meydan doldu taştı. Beşiktaş'ta da yoğun kalabalık vardı. Haliç'te gökyüzünü havai fişekler aydınlatırken, Galata Kulesi'nde de ışık gösterisi sergilendi.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 1

Yeni yılı kentin önemli noktalarında karşılamak isteyen vatandaşlar ve turistler, Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Ortaköy Meydanı, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'nde toplandı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 2

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılı Taksim Anıtı önünde karşıladı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 3

Vatandaşlar, meydana yerleştirilen ışıklandırılmış büyük kalp önünde fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da yeni yıla girilirken cep telefonuyla kayıt yaptı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 4

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle vatandaşlar, ıslıklar ve alkışlar eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 5

Meydanda kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 6

Beşiktaş'ta yılbaşını kutlamak isteyenler İskele Meydanı'nda ve Kartal Heykeli önünde buluştu.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 7

Beşiktaş Belediyesi tarafından İskele Meydanı'nda kurulan platformlarda, vatandaşlar çalınan müzikler eşliğinde eğlendi.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 8

Saatler gece yarısını gösterdiğinde vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak karşıladı. Bazı vatandaşlar da yeni yılın ilk dakikalarında, gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 9

Ortaköy sahilinde toplanan yabancı turistler ise burada köprü manzaralı fotoğraflar çektirdi.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 10

Nişantaşı'nda vatandaşlar yeni yılı ışıklarla süslenen Abdi İpekçi Caddesi'nde karşıladı. Caddeye kurulan sahnede çalınan şarkılar eşliğinde eğlenen vatandaşlar, yeni yıla geri sayım yaparak girdi.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 11

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar sahnedeki sunucunun "Mutlu yıllar" anonsu ve çalınan müzik eşliğinde dans ederek yeni yılı karşıladı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 12

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bağdat Caddesi, İskele Meydanı başta olmak üzere merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2023'ün gelişini kutladı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 13

Bağdat Caddesi'nde toplanan coşkulu kalabalık, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 14

Öte yandan yılbaşı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda da havai fişek gösterileri yapıldı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 15

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul boğazında farklı noktalarda yapılan hava fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 16

Kurtuluş'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, yeni yılı evlerinin balkonlarında ve camlarında karşıladı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 17

Şişli'de Kurtuluş sakinleri, yeni yıla girerken sokağa şişe ve bardak attı. Bu sırada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 18

Bazı vatandaşlar ise bereket getirdiğine inandıkları için saat 00.00 olduğunda sokağa nar atarak yeni yıla girdi.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 19

Galata Kulesi’nde de yeni yıl için video mapping gösterisi yapıldı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 20

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösteride ‘Mutlu Yıllar, Hoş geldin 2023’ yazısı yer aldı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 21

Video mapping gösterisinin sonunda Türk bayrağı Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 22

İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 23

İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 24

İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 25

İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 26

İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 27

İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 28

İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU

Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu - 29

İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU

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