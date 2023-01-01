Türkiye 2023'e "Merhaba" dedi! İstanbul'da yeni yıl coşkusu

Yeni yılı kentin önemli noktalarında karşılamak isteyen vatandaşlar ve turistler, Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Ortaköy Meydanı, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'nde toplandı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılı Taksim Anıtı önünde karşıladı.
Vatandaşlar, meydana yerleştirilen ışıklandırılmış büyük kalp önünde fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da yeni yıla girilirken cep telefonuyla kayıt yaptı.
Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle vatandaşlar, ıslıklar ve alkışlar eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi.
Meydanda kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.
Beşiktaş'ta yılbaşını kutlamak isteyenler İskele Meydanı'nda ve Kartal Heykeli önünde buluştu.
Beşiktaş Belediyesi tarafından İskele Meydanı'nda kurulan platformlarda, vatandaşlar çalınan müzikler eşliğinde eğlendi.
Saatler gece yarısını gösterdiğinde vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak karşıladı. Bazı vatandaşlar da yeni yılın ilk dakikalarında, gökyüzüne dilek balonları bıraktı.
Ortaköy sahilinde toplanan yabancı turistler ise burada köprü manzaralı fotoğraflar çektirdi.
Nişantaşı'nda vatandaşlar yeni yılı ışıklarla süslenen Abdi İpekçi Caddesi'nde karşıladı. Caddeye kurulan sahnede çalınan şarkılar eşliğinde eğlenen vatandaşlar, yeni yıla geri sayım yaparak girdi.
Saatler 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar sahnedeki sunucunun "Mutlu yıllar" anonsu ve çalınan müzik eşliğinde dans ederek yeni yılı karşıladı.
Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bağdat Caddesi, İskele Meydanı başta olmak üzere merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2023'ün gelişini kutladı.
Bağdat Caddesi'nde toplanan coşkulu kalabalık, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.
Öte yandan yılbaşı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda da havai fişek gösterileri yapıldı.
Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul boğazında farklı noktalarda yapılan hava fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.
Kurtuluş'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, yeni yılı evlerinin balkonlarında ve camlarında karşıladı.
Şişli'de Kurtuluş sakinleri, yeni yıla girerken sokağa şişe ve bardak attı. Bu sırada renkli görüntüler ortaya çıktı.
Bazı vatandaşlar ise bereket getirdiğine inandıkları için saat 00.00 olduğunda sokağa nar atarak yeni yıla girdi.
Galata Kulesi’nde de yeni yıl için video mapping gösterisi yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösteride ‘Mutlu Yıllar, Hoş geldin 2023’ yazısı yer aldı.
Video mapping gösterisinin sonunda Türk bayrağı Galata Kulesi’ne yansıtıldı.