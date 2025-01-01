Türkiye 2025'e böyle girdi

ERZURUM

Yerli ve yabancı turistler yılbaşı için kış turizm merkezleri arasında adını duyuran Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.



Gece meşaleli kayak gösterisi yapılan merkezdeki otellerde düzenlenen eğlence programlarına katılanlar, keyifli zaman geçirdi.



Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 20 derece olmasına rağmen vatandaşlar kar üzerinde dans edip yeni yılı kutladı.



Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, yılbaşı için bölgedeki otellerde çeşitli sanatçıların sahne aldığını söyledi.



Palandöken'deki eğlencenin canlı müzik eşliğinde devam ettiğini belirten Akça, şunları kaydetti:



"Eğlence havai fişek, meşaleli kayak gösterimiz eşliğinde sürecek. Otellerimiz yüzde 100 dolu, misafirlerimizin tamamına yakını yerli. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'dan geldiler. Yabancı turist sayımız çok az, yüzde 97-98 yerli misafirimiz var. 1,5 metre civarında kar var, gündüzleri müthiş güneş oluyor. Yoğun şekilde devam ediyor, yarın yılbaşı için gelenler gidecekler. Bu yıl Palandöken'de beklediğimiz 120 günlük sezon ortalaması yüzde 75-80'lerde olacak gibi gözüküyor, rezervasyonlarda o yönde geliyor. İnanılmaz bir eğlence var ve devam ediyor."