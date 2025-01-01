Türkiye 2025'e böyle girdi
Türkiye genelinde vatandaşlar ve turistler, meydan ve caddelerde akşam saatlerinde toplanarak yeni yıl için geri sayıma geçti. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte kalabalık; dans ve alkışlarla eşliğinde 2025'i karşıladı.
Vatandaşlar ve turistler, İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlar ve caddelerde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
Avrupa Yakası'nda, her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sayılı dakikalar kala adeta insan seli oluşturdu.
Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kalabalık, geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yılı karşıladı.
Havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, dans ederek ve birbirlerine sarılarak 2025'in gelişini kutladı.