Türkiye, 2025'te daha çok sallanıyor: Saatte dört deprem meydana geldi
1 Ocak-30 Haziran arasında geçen 6 aylık süreçte Türkiye'de 18 bin 191 deprem meydana geldi. Bu, ortalama olarak saatte 4, günde 100 depremin yaşandığı anlamına geliyor.
Afet Yönetimi Uzmanı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'de yılın ilk yarısında 18 bin 191 deprem meydana geldiğini belirterek, "Bu da ortalama olarak saatte 4, günde 100 depremin yaşandığı anlamına geliyor." dedi.