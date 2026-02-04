Türkiye 25'inci Kış Olimpiyatlarına gidiyor. Türkiye'yi kimler temsil ediyor?
04.02.2026 15:00
NTV - Haber Merkezi
25'inci Kış Olimpiyatları 6-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Olimpiyat oyunlarına Türkiye'den 8 sporcu katılacak.
OLİMPİYAT NE ZAMAN, NEREDE?
25. Kış Olimpiyatları 6-22 Şubat tarihleri arasında İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek. Daha önce Cortina d'Ampezzo 1956 ve Torino 2006 ile Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan İtalya, Milano-Cortina 2026 ile Kış Oyunlarını üçüncü kez düzenlemiş olacak. Oyunlar 16 Olimpik spor dalında düzenlenecek ve 116 madalya yarışması yapılacak.
Oyunlarda 6 farklı Olimpiyat Köyü kullanılacak. Spor dallarının ayrı köylere dağıtılmış şekilde düzenlenmesi planlanıyor. Oyunların açılış töreni 6 Şubat Cuma günü San Siro Stadyumunda, kapanış töreni ise 22 Şubat Pazar günü Verona Arenası'nda organize edilecek.
TEMSİLCİLERİMİZ
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) verilerine göre organizasyona yaklaşık 90’dan fazla ülkeden 3 bine yakın sporcu katılacak. Türkiye'yi ise 8 sporcu temsil edecek. Alp disiplini kadınlarda Ada Hasırcı ve erkeklerde Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlama erkeklerde Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, kayaklı koşu kadınlarda İrem Dursun ve erkeklerde Abdullah Yılmaz, kısa kulvar sürat pateni erkeklerde ise Denis Örs ve Furkan Akar Türkiye'yi temsil edecek.
Furkan Akar Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde ikinci kez Olimpiyatlarda yarışacak ilk kısa kulvar sürat patencisi olurken, Denis Örs’ün kazandığı kota ile kısa kulvar sürat paten spor dalında ilk kez birden çok sporcu Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye'yi daha önce de PyeongChang 2018 ve Beijing 2022’de temsil ederek ilk Türkiye'nin Olimpik kayakla atlama sporcusu olma başarısını gösteren Fatih Arda İpcioğlu, Milano Cortina 2026’da üçüncü kez Olimpiyatlarda yarışacak. Muhammed Ali Bedir ise bu spor dalında Türkiye'nin birden çok sporcuyla Oyunlara katılmasını sağlayan ilk sporcu olacak.
İLK OLİMPİYAT DENEYİMİ
İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz kayaklı koşu dalında, Ada Hasırcı ve Thomas Kaan Önol Lang alpn disiplini alanında ilk Olimpiyat deneyimlerini yaşayacak.