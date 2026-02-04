Türkiye 25'inci Kış Olimpiyatlarına gidiyor. Türkiye'yi kimler temsil ediyor?

Furkan Akar Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde ikinci kez Olimpiyatlarda yarışacak ilk kısa kulvar sürat patencisi olurken, Denis Örs’ün kazandığı kota ile kısa kulvar sürat paten spor dalında ilk kez birden çok sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye'yi daha önce de PyeongChang 2018 ve Beijing 2022’de temsil ederek ilk Türkiye'nin Olimpik kayakla atlama sporcusu olma başarısını gösteren Fatih Arda İpcioğlu, Milano Cortina 2026’da üçüncü kez Olimpiyatlarda yarışacak. Muhammed Ali Bedir ise bu spor dalında Türkiye'nin birden çok sporcuyla Oyunlara katılmasını sağlayan ilk sporcu olacak.

İLK OLİMPİYAT DENEYİMİ

İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz kayaklı koşu dalında, Ada Hasırcı ve Thomas Kaan Önol Lang alpn disiplini alanında ilk Olimpiyat deneyimlerini yaşayacak.