Türkiye 31 Mart’ta sandık başına gidecek: 5 adımda oy kullanma rehberi
Türkiye, 31 Mart günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını 5 adımda kullanabilecek. İşte adım adım oy kullanma rehberi…
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.