Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Sosyal yardımlar ne zaman ödenecek? Ağustos ödeme tarihi belli oldu
Normal şartlarda geçtiğimiz Temmuz ayında biten ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzatıldığını duyurduğu, Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hesaplara yatmaya başlayacağı tarihi açıkladı. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Sosyal yardımlar ne zaman ödenecek?
Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. Ağustos ödemelerini ne zaman hesaplarında göreceklerini merak eden binlerce hak sahibi günlerdir araştırma yapıyordu. Merakla beklenen tarih netlik kazandı. İşte, Aile Destek Programı Ağustos ayı ödeme tarihi...