Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir'in Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme ilçelerinde, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde orman yangını çıktı. 3 ildeki orman yangınlarını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. İzmir Selçuk'ta çıkan yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçradı ve Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme ilçesinde çıkan yangınlar için bölgeye, 11 uçak, 27 helikopter, 972 personel ve 171 arazöz ve iş makinesinin sevk edildiğini duyurdu.
MENDERES
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.