Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:



"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallelerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."