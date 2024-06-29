Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme ilçelerinde, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde orman yangını çıktı. 3 ildeki orman yangınlarını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. İzmir Selçuk'ta çıkan yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçradı ve Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme ilçesinde çıkan yangınlar için bölgeye, 11 uçak, 27 helikopter, 972 personel ve 171 arazöz ve iş makinesinin sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 1

MENDERES

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 2

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin saat 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 3

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, çeşitli belediyelerin itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 4

Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 5

Alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 6

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 7

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallelerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 8

ALEVLER BİR EVE SIÇRADI

Menderes ilçesi kırsal Çamönü ile Şaşal mahallelerinin üst kısmındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, alevler bir eve de sıçradı.

Çamönü Mahallesi'nde yanan ev söndürüldü, evde hasar oluştu.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 9

SELÇUK

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 10

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 11

BAKAN YUMAKLI AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de devam eden orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğini belirtti. 

Yumaklı, İzmir'in Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme ilçesinde çıkan yangınlar için bölgeye, 11 uçak, 27 helikopter, 972 personel ve 171 arazöz ve iş makinesinin sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 12

ÇEŞME

Germiyan Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.

Yangının saat 14.34'te başladığı, ekiplerin ilk müdahaleyi 14.47'de yaptığı belirtildi.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 13

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Urla ilçesinde, İzmir-Çeşme Otoyolu kenarındaki otluk alanda da yangın çıktı.

Yangın nedeniyle İzmir'den Çeşme yönüne giden şerit yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 14

ÇANAKKALE

Ezine ilçesinde Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 15

Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 16

İKİ KÖY TAHLİYE EDİLİYOR

Kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar ile ağılların da bulunduğu Yeniköy ve Üvecik köylerinin tedbiren tahliye edilmesine başlandı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede helikopter ve uçaklarla destek sağlanan söndürme çalışması sürüyor.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 17

YANGIN ÇİMENTO FABRİKASINA SIÇRADI

Yangın rüzgarın etkisiyle ormana ve bölgede bulunan AKÇANSA çimento fabrikasının liman tesislerine kadar ulaştı. Fabrikanın bir bölümü alevler içerisinde kaldı.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 18

AYDIN

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormana da sıçrarken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Selçuk ilçesinin Pamucak mevkisinde, saat 17.00 sıralarında çam ağaçları ile ormanda yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. 

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 19

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter olmak üzere 9 hava aracı, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 5 dozerle müdahale etti. 

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 3 ilde orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 20

Öte yandan yangın, Aydın'ın Kuşadası'ndaki ormana da sıçrarken, ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.

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