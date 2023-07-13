Türkiye aşırı sıcakların etkisinde: 'Gerekmedikçe dışları çıkmayın' uyarısı
Türkiye şiddetli yağışlar yerini aşırı sıcaklara bıraktı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Uzmanlar, sıcak havanın sağlığı tehdit edecek seviyede olduğunun altını çizdi. İşte bölge bölge yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Türkiye, Fas üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi.
Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı daha da artacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması bekleniyor.
Temmuzun ilk haftası kaydedilen "en sıcak hafta" oldu