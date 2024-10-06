Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik'i konuşuyor: Semih Çelik kimdir? Evindeki objeler kan dondurdu

Katilinin odasında, Meryem ana ve Hz. İsa'yı sembolize eden ikon yer alıyor. Odaya ait fotoğraflarda, bir antika görünümlü anahtarın varlığı dikkat çekiyor. Fotoğrafın sol tarafında ise duvara asılı, boynuzlu bir varlığın andıran, bir figürün yer aldığı zincirli kolye gibi takı bulunuyor. Raf üstünde ise, bilinen bazı çizgi film kahramanlarına ait küçük biblolar yer alıyor. Raflarda fincanın ilerisinde iki deste oyun kağıdı bulunuyor. Yine rafın üstünde iki adet zar göze çarpıyor.