Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik'i konuşuyor: Semih Çelik kimdir? Evindeki objeler kan dondurdu

Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik'i konuşuyor. Tepkiler sürerken, katilin yaşadığı evde görüntülenen objeler kan dondurdu. Caninin yaşadığı mahallenin sakinleri ise, Semih Çelik'in sessiz bir hayat sürdüğünü, kimseye selam dahi vermediğini belirtti. Peki, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik kimdir?

Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik'i konuşuyor: Semih Çelik kimdir? Evindeki objeler kan dondurdu - 1

İstanbul’da 19 yaşındaki iki kadın (Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner) yarım saat arayla korkunç bir cinayete kurban gitti. İki kızı katleden yaşıtları Semih Çelik Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar etti. Toplumun tüm kesimleri bu acımasız cinayetlere tepkisini sosyal medya hesaplarından sürdürürken Semih Çelik ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik'i konuşuyor: Semih Çelik kimdir? Evindeki objeler kan dondurdu - 2

ODASINDAKİ OBJELER KAN DONDURDU

Vahşi cinayetleri işleyen Semih Çelik'in odasından çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Caninin kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadını andırır tablo yer aldı. Caninin rafındaki bıçak, kasapların kemik sıyırma amaçlı kullandıkları bıçak modelinde.

Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik'i konuşuyor: Semih Çelik kimdir? Evindeki objeler kan dondurdu - 3

Katilinin odasında, Meryem ana ve Hz. İsa'yı sembolize eden ikon yer alıyor. Odaya ait fotoğraflarda, bir antika görünümlü anahtarın varlığı dikkat çekiyor. Fotoğrafın sol tarafında ise duvara asılı, boynuzlu bir varlığın andıran, bir figürün yer aldığı zincirli kolye gibi takı bulunuyor. Raf üstünde ise, bilinen bazı çizgi film kahramanlarına ait küçük biblolar yer alıyor. Raflarda fincanın ilerisinde iki deste oyun kağıdı bulunuyor. Yine rafın üstünde iki adet zar göze çarpıyor.

Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik'i konuşuyor: Semih Çelik kimdir? Evindeki objeler kan dondurdu - 4

SEMİH ÇELİK HAKKINDA BİLİNENLER 

Kasap olduğu belirtilen Çelik'in masasında, genç kızlardan birine uyguladığı vahşi yöntemi andırır şekilde, insan organlarının parçalanmış halini gösterir bir çizim yer alıyor. Çizimde kollar kanat şeklinde gövde üstünde yer alıyor. 19 yaşında olan ve kasaplık yaptığı Semih Çelik’in poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Çelik’in psikolojik nedenlerden dolayı farklı hastanelerde de 5 adet kaydı olduğu belirlendi.

Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik'i konuşuyor: Semih Çelik kimdir? Evindeki objeler kan dondurdu - 5

RİCHARD RAMİREZ'E BENZETİLDİ

Semih Çelik'in saç kesimi, davranışları 1985'te Amerika Los Angeles'ta 6 ay içinde 20 kişiyi öldüren seri katil Richard Ramirez'e benzetildi. Ramirez'in kurbanlarının yaşları 30 ile 83 arasında değişiyordu.

DAHA FAZLA GÖSTER