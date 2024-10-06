Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik'i konuşuyor: Semih Çelik kimdir? Evindeki objeler kan dondurdu
Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik'i konuşuyor. Tepkiler sürerken, katilin yaşadığı evde görüntülenen objeler kan dondurdu. Caninin yaşadığı mahallenin sakinleri ise, Semih Çelik'in sessiz bir hayat sürdüğünü, kimseye selam dahi vermediğini belirtti. Peki, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik kimdir?
İstanbul’da 19 yaşındaki iki kadın (Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner) yarım saat arayla korkunç bir cinayete kurban gitti. İki kızı katleden yaşıtları Semih Çelik Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar etti. Toplumun tüm kesimleri bu acımasız cinayetlere tepkisini sosyal medya hesaplarından sürdürürken Semih Çelik ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.