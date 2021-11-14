Türkiye, Başak Cengiz ve Ceren Özdemir'e ağlıyor: Bir ruh hastası gelip prenseslerimizi öldürdü

CEREN'İN DE BAŞAK'IN DA HAYATINI ÇALDILAR

Ceren'in mezarına gittim. Ona dedim ki 'yavrum, senin gibi bir genç kızın daha bir canavar hayatını çaldı. Çok üzgünüm.' Sözlerin bittiği noktaya geliyoruz.

Bu öyle bir acı ki . Bir daha dünyanız dönmüyor. 2 yıldır bizim hayatımız bitti. Bu acı dinmiyor. Ceren'in mezarına gidip, onunla konuşsam da dinmiyor. Şimdi Başak'ın ailesinin nasıl bir ateşin içinde olduğunu en iyi ben biliyorum, biz biliyoruz.