Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Kartalkaya'da facia "geliyorum" demiş: "Yangın merdiveni ve tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor"

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - 2

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - 3

İstanbul'un simge noktalarında ve kamu binalarında bulunan bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - 4

76 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - 5

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın faciasının yaşandığı otel Grand Kartal Otel'de 76 kişi can verdi.

Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - 6

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken otelin sahibi dahil 9 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - 7
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - 8
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - 9
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - 10
DAHA FAZLA GÖSTER