Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.
Kartalkaya'da facia "geliyorum" demiş: "Yangın merdiveni ve tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor"