Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor

Türkiye, son yılların en kurak kurak kışını geçiririrken birçok kentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Yurt genelinde İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı birçok kenti beyaza bürüdü.
Şubat ayı ile birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor." dedi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de başta Doğu Anadolu ve İç Anadolu olmak üzere 33 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı ve Hakkari başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.
İşte yurttan kar manzaraları...