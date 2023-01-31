Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor

Ocak ayının son günlerinde soğuk hava etkisini yurt genelinde etkisini gösteriyor. Birçok bölgede kar yağışı etkili oluyor. İşte kentlerden kar manzaraları...

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 1

Türkiye, son yılların en kurak kurak kışını geçiririrken birçok kentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 2

Yurt genelinde İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor.

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 3

Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı birçok kenti beyaza bürüdü.

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 4

"İZLANDA SOĞUKLARI"

Şubat ayı ile birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor." dedi.

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 5

33 İLE KAR UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de başta Doğu Anadolu ve İç Anadolu olmak üzere 33 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 6

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı ve Hakkari başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 7

İşte yurttan kar manzaraları...

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 8

ADANA

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 9

AFYONKARAHİSAR

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 10

ANKARA

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 11

ARDAHAN

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 12

BALIKESİR

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 13

BARTIN

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 14

BOLU

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 15

EDİRNE

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 16

ERZURUM

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 17

IĞDIR

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 18

İSTANBUL

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 19

ESKİŞEHİR 

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 20

KARABÜK

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 21

KARS

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 22

KIRKLARELİ

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 23

KONYA

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 24

MUŞ

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 25

NİĞDE

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 26

SAKARYA

Türkiye beyaza büründü: Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor - 27

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