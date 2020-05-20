Türkiye bu bayram evde (Sokağa çıkma kısıtlamasında hangi dükkanlar açık?)



Türkiye tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek. Corona virüs salgını nedeniyle 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, 23-24-25-26 Mayıs'taki kısıtlamada hangi dükkanlar açık olacak? Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler nasıl çalışacak? İşte tüm detaylar...

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ntv.com.tr 20.05.2020 - 14:33

Corona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu kez 81 ilde uygulanacak.





Ramazan Bayramı arefesi, yani 23 Mayıs Cumartesi gününden başlamak üzere, 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak.

Peki bayram boyunca sürecek 96 saatlik kısıtlama süresince hangi dükkanlar açık olacak?





Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak. Vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri, sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Seyahat izin belgeleri de sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacak.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem uygulanacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.