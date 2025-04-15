Türkiye bu ihaneti konuşuyor: 21 yaşındaki Cuma 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bıraktı

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.