Türkiye bu yaz "yandı"

Bu veriler doğrultusunda Türkiye'de en sıcak yaz mevsiminin 2024 yılında yaşandığı tespit edildi. Bu yaz son 54 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti.



2010 yılında ise Türkiye'de en sıcak yaz mevsimi yaşanmıştı.