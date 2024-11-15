Türkiye bu yaz "yandı"
Türkiye'de uzun yıllar yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 24 derece olarak ölçülürken, bu yaz ortalama sıcaklık 2,1 derece artarak 26,1 dereceye yükseldi. Böylelikle son 54 yılın en sıcak yazı yaşanmış oldu. Yaz mevsiminde en yüksek sıcaklık 47,8 derece ile Ceylanpınar'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar yaz (haziran, temmuz, ağustos) mevsimi ortalama sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Bu yaz ise ortalama sıcaklık 2,1 derece artarak 26,1 dereceye yükseldi.