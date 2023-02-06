Türkiye buz kesti: Fırtına ve karla mücadelede son durum

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan günübirlikçileri kurtarma çalışması başlatıldı.
Büyükhacılar mevkisinden kayak merkezine kadar maddi hasarlı kazalar ve kar nedeniyle yolun tıkalı olduğu, yaklaşık 1000 aracın yolda mahsur kaldığı öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde başlayan fırtınada Arapçeşme Mahallesi'nde çam ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan karda yolda kalan araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde kar nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 3 araçtaki 16 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksaklıklara yol açıyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Tipi nedeniyle Uludağ yolunda 25 kilometrelik trafik oluştu.
Balıkesir'in Ayvalık, Erdek ve Bandırma ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Ayvalık'ta, akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına, Altınova Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısının yerinden koparak bir aracın üzerine düşmesine neden oldu.
Araçta hasar oluşurken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlatarak, çatı parçalarını olay yerinden kaldırdı.
Erdek'e bağlı Halitpaşa Mahallesi 8. Sokak'taki bir evin balkon duvarı da fırtına nedeniyle yerinden koptu. Parçalar halinde otomobilin üzerine devrilen duvar, araçta büyük hasar oluşturdu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, etkili olan fırtına, ağaçların devrilmesine, tabelaların uçmasına neden oldu.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya verildi.
Muğla-Denizli kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında Gölcük mevkisinde bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye giden araçların geçişine izin vermiyor. Jandarma ekipleri de Gazeller Mahallesi'nden Muğla istikametine araç göndermiyor.
Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapanan Denizli-Antalya kara yolu açıldı. Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İzmir'in Konak ilçesi Toros Caddesi üzerindeki bir evin çatısı fırtına nedeniyle çöktü. Olay sırasında evde bulunan ve çevredeki vatandaşlarca çöken çatının altından çıkarılan Fehmi Aslan (22) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, fırtına nedeniyle teras duvarının yıkılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oto galericiler sitesindeki iki blokta kar nedeniyle çöken tentelerin altında kalan 44 araçta hasar meydana geldi.