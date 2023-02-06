Türkiye buz kesti: Fırtına ve karla mücadelede son durum

BİNGÖL

Bingöl'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya verildi.