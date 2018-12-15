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Türkiye Ceylanpınar sınırında hendek kazıyor

DHA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor. Öte yandan sınırı geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG üyesi 1 kişi yakalandı.

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    İlçenin Suriye sınırında yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılıyor. Askeri personelin kullandığı iş makineleri tarafından kazı çalışmaları sürerken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.
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    SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI

    SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI
    Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan terörist, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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    Teröristin, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
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