Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na giden süreçte neler oldu?
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Cumhuriyet’in ilan edilmesi şerefine, Cumhuriyet Bayramı her yıl tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerimizde yapılan çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlanırken 29 Ekim 1923'e giden süreçte yaşananlar bir kez daha hatırlatılıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na giden süreçte neler oldu?
Takvimler 29 Ekim 1923'ü gösterirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye, Cumhuriyet'in ilanı ile inkılapların peşi sıra geleceği tarihi bir döneme başladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük inkılabı olan Cumhuriyet, bundan 102 yıl önce ilan edildiği dönemde kamuoyunda coşkuyla karşılandı.