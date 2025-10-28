Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Cumhuriyet’in ilan edilmesi şerefine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram her yıl tüm yurtta düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir çoşkuyla kutlanıyor. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal (millî) bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen kurulduğu tarih olarak dikkat çekmektedir. Gazi Mustafa Kemal, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere miras olarak bırakmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır.