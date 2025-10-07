Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı kutlanacak: 28 Ekim yarım gün mü?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yılı, 29 Ekim 2025’te tüm yurtta coşku ve gururla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil takvimi bir kez daha gündeme geldi. Peki, 28 Ekim yarım gün mü?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı gün kaldı. Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan milli bayram, resmi tatiller takviminde yer alıyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerine ara verirken, özel sektörde ise bazı işletmeler bu günlerde çalışmaya devam ediyor.