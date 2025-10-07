Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı kutlanacak: 28 Ekim yarım gün mü?

2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yılı kutlanacak. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, ülke genelinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek törenler, yürüyüşler ve etkinliklerle Cumhuriyet’in ilanı anılacak. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha minnet ve saygıyla anılırken, Cumhuriyet’in değerleri, özgürlük ve eşitlik ilkeleri etrafında bir kez daha hatırlanacak.