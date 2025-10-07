Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı kutlanacak: 28 Ekim yarım gün mü?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yılı, 29 Ekim 2025’te tüm yurtta coşku ve gururla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil takvimi bir kez daha gündeme geldi. Peki, 28 Ekim yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı gün kaldı. Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan milli bayram, resmi tatiller takviminde yer alıyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerine ara verirken, özel sektörde ise bazı işletmeler bu günlerde çalışmaya devam ediyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olmak üzere toplamda 1,5 günlük bir resmi tatil imkanı sunmaktadır.

29 EKİM'İN TARİHTEKİ YERİ

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilerek Türk milletinin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu tarih, ulusun egemenliğini kayıtsız şartsız kendi iradesine teslim ettiği, bağımsızlık ve demokrasi yolunda atılan en büyük adım olarak kabul edilir.

2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yılı kutlanacak. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, ülke genelinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek törenler, yürüyüşler ve etkinliklerle Cumhuriyet’in ilanı anılacak. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha minnet ve saygıyla anılırken, Cumhuriyet’in değerleri, özgürlük ve eşitlik ilkeleri etrafında bir kez daha hatırlanacak.

