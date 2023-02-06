Türkiye deprem bölgesi için 4. seviye yardım alarmı verdi: 4. seviye alarm nedir?

Deprem haberleri ardından yapılan açıklamalarda 4. seviye alarm ifadesi dikkat çekti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD)'ın yanı sıra İçişleri Bakanı İsmail Soylu, 4. seviye alarm verildiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4' büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Can kaybı ile ilgili bilgi veremeyeceğini ifade eden Bakan Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi.
Dördüncü seviye alarm, bir ölçekte bir uyarı veya alarm sırasının dördüncü seviyesidir. Bu, belirli bir durumda, önceki üç alarm seviyesinden daha ciddi bir alarm seviyesidir.
SARI İKAZ
Hava saldırısı ihtimali olduğunu işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süreli düz siren sesi ile duyurulur.
KIRMIZI ALARM
Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur
SİYAH ALARM
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer saldırı tehlikesini işaret eden bu alarm ise 3 dakika süreli kesikli siren sesi ile duyurulur.
BEYAZ İKAZ
Tehlike geçti ikazının işareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haber duyulunca sığınılan yerden çıkarak normal yaşanılan yerlerinize dönülmeli, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım edilmelidir.