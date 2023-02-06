Türkiye deprem bölgesi için 4. seviye yardım alarmı verdi: 4. seviye alarm nedir?

Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te peş peşe yaşanan iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği bildirildi. Açıklama ardından 4. seviye alarmın ne anlama geldiği merak ediliyor.

Türkiye deprem bölgesi için 4. seviye yardım alarmı verdi: 4. seviye alarm nedir? - 1

Deprem haberleri ardından yapılan açıklamalarda 4. seviye alarm ifadesi dikkat çekti.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD)'ın yanı sıra İçişleri Bakanı İsmail Soylu,  4. seviye alarm verildiğini duyurdu.

Türkiye deprem bölgesi için 4. seviye yardım alarmı verdi: 4. seviye alarm nedir? - 2

BAKAN SOYLU'DAN 4. SEVİYE ALARM AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4' büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Can kaybı ile ilgili bilgi veremeyeceğini ifade eden Bakan Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi.

Türkiye deprem bölgesi için 4. seviye yardım alarmı verdi: 4. seviye alarm nedir? - 3

4.SEVİYE ALARM NE ANLAMA GELİYOR?

Dördüncü seviye alarm, bir ölçekte bir uyarı veya alarm sırasının dördüncü seviyesidir. Bu, belirli bir durumda, önceki üç alarm seviyesinden daha ciddi bir alarm seviyesidir.

Türkiye deprem bölgesi için 4. seviye yardım alarmı verdi: 4. seviye alarm nedir? - 4

DEPREM İKAZ İŞARETLERİ

SARI İKAZ

Hava saldırısı ihtimali olduğunu işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süreli düz siren sesi ile duyurulur.

KIRMIZI ALARM

Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur

SİYAH ALARM

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer saldırı tehlikesini işaret eden bu alarm ise 3 dakika süreli kesikli siren sesi ile duyurulur.

BEYAZ İKAZ

Tehlike geçti ikazının işareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haber duyulunca sığınılan yerden çıkarak normal yaşanılan yerlerinize dönülmeli, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım edilmelidir.

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