Türkiye deprem risk haritası güncellendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu, yıkıcı deprem riski taşıyan bölgeler neler? (2024 AFAD fay hattı sorgulama)
Türkiye deprem risk haritası, meydana gelen depremlerin ardından merak ediliyor. Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından, Türkiye'deki deprem riski taşıyan bölgeler sorgulanmaya başladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritasıyla birlikte, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" Sorusu yanıtlanıyor. Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu, Doğu Anadolu fay hattının hangi illerin üzerinden geçtiği de merak ediliyor. Peki, Türkiye'deki fay hatları neler, Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte il il risk haritası.
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Sorusu, AFAD tarafından yayımlanan Türkiye deprem risk haritasını merak edenler tarafından araştırılıyor. Türkiye'de bulunan fay hatlarının nerelerde olduğu ve Doğu Anadolu fay hattının nereden geçtiği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından, Malatya'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlar fay hattı bölgelerini araştırmaya başladı. İşte AFAD tarafından sunulan Türkiye deprem risk haritası.