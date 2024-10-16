Türkiye deprem risk haritası güncellendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu, yıkıcı deprem riski taşıyan bölgeler neler? (2024 AFAD fay hattı sorgulama)

Türkiye deprem risk haritası, meydana gelen depremlerin ardından merak ediliyor. Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından, Türkiye'deki deprem riski taşıyan bölgeler sorgulanmaya başladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritasıyla birlikte, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" Sorusu yanıtlanıyor. Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu, Doğu Anadolu fay hattının hangi illerin üzerinden geçtiği de merak ediliyor. Peki, Türkiye'deki fay hatları neler, Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte il il risk haritası.

Türkiye deprem risk haritası güncellendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu, yıkıcı deprem riski taşıyan bölgeler neler? (2024 AFAD fay hattı sorgulama) - 1

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Sorusu, AFAD tarafından yayımlanan Türkiye deprem risk haritasını merak edenler tarafından araştırılıyor. Türkiye'de bulunan fay hatlarının nerelerde olduğu ve Doğu Anadolu fay hattının nereden geçtiği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından, Malatya'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlar fay hattı bölgelerini araştırmaya başladı. İşte AFAD tarafından sunulan Türkiye deprem risk haritası.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye deprem risk haritası güncellendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu, yıkıcı deprem riski taşıyan bölgeler neler? (2024 AFAD fay hattı sorgulama) - 2

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEDİR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur. İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır.

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur.

Türkiye deprem risk haritası güncellendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu, yıkıcı deprem riski taşıyan bölgeler neler? (2024 AFAD fay hattı sorgulama) - 3

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Türkiye deprem risk haritası güncellendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu, yıkıcı deprem riski taşıyan bölgeler neler? (2024 AFAD fay hattı sorgulama) - 4

TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayınlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Proje, Başkanlık tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da destek verilmiştir. Ayrıca "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de aynı tarihli RG'de yayınlanmış olup, eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir.

İşte riskli bölgelere göre Türkiye deprem tehlike sıralaması;

Türkiye deprem risk haritası güncellendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu, yıkıcı deprem riski taşıyan bölgeler neler? (2024 AFAD fay hattı sorgulama) - 5

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

Türkiye deprem risk haritası güncellendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu, yıkıcı deprem riski taşıyan bölgeler neler? (2024 AFAD fay hattı sorgulama) - 6

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Türkiye deprem risk haritası güncellendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu, yıkıcı deprem riski taşıyan bölgeler neler? (2024 AFAD fay hattı sorgulama) - 7

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

Türkiye deprem risk haritası güncellendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu, yıkıcı deprem riski taşıyan bölgeler neler? (2024 AFAD fay hattı sorgulama) - 8

YIKICI DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER

NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Jeolog Profesör Okan Tüysüz, "Büyük deprem olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu depremin olduğu yer için kişisel olarak benim daha büyük deprem beklentim yok. 2020 Elazığ depremi, arkasından 6 Şubat depremleriyle buradaki fayların stresinin büyük ölçüde boşaldığını bekliyoruz.

Daha büyük deprem değil, arkasından gelecek artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerekir. 5,9 büyüklüğündeki depremin 5'e varacak artçılarının olması olağandır. Bu depremde hasar görmüş yapılardan uzak durulması gerekir.

6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra Doğu ve Orta Anadolu bölgesinin sıkıştığını ve bu bölgede önemli stres değişikliği olduğunu hep söylüyoruz. Bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Bazı alanlarda biraz daha fazla dikkatli olunması gerekiyor.

Bingöl, Çelikhan-Elazığ arası kesim gibi bazı bölgelerde bu tür depremlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz 6 Şubat depremleri sonrasında. 

Doğu Anadolu'da riskli gördüğümüz kesimi Bingöl çevresi. Bingöl kuzeyinde Yedisu segmenti dediğimiz ve 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan bölge var. Erzincan ovasının doğusu ile Bingöl arasında kalan kesimde yer alıyor. Burası riskli bölge."

DAHA FAZLA GÖSTER