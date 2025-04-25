Türkiye deprem riski haritası 2025: En yüksek ve en az riskli iller hangileri? 1,2,3, 4 ve 5. derece riskli şehirler

TÜRKİYE DEPREM RİSKİ HARİTASI

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından deprem bölgeleri haritası hazırlandı.



Haritada deprem riski en yüksek olan iller birinci derece riskli bölgeler olarak tanımlanıyor.



Deprem riski en az olanlar ise 4 ve 5. derece riskli bölgeler olarak adlandırılıyor.

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan İstanbul ikinci derece riskli iller arasında yer alıyor. Kalabalık nüfusuyla dikkat çeken İzmir ise birinci derece riskli şehirler arasında.

Üçüncü derece riskli iller arasında ise Başkent Ankara yer alıyor.