Türkiye deprem riski haritası 2025: En yüksek ve en az riskli iller hangileri? 1,2,3, 4 ve 5. derece riskli şehirler

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından deprem bölgeleri haritası hazırlandı.
Haritada deprem riski en yüksek olan iller birinci derece riskli bölgeler olarak tanımlanıyor.
Deprem riski en az olanlar ise 4 ve 5. derece riskli bölgeler olarak adlandırılıyor.
Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan İstanbul ikinci derece riskli iller arasında yer alıyor. Kalabalık nüfusuyla dikkat çeken İzmir ise birinci derece riskli şehirler arasında.
Üçüncü derece riskli iller arasında ise Başkent Ankara yer alıyor.
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
İkinci derece riskli iller ise Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum oldu.
Üçüncü derece riskli şehirler ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.