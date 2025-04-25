Türkiye deprem riski haritası 2025: En yüksek ve en az riskli iller hangileri? 1,2,3, 4 ve 5. derece riskli şehirler

Özellikle 2023 yılında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riskli olan iller gündeme gelmişti. İstanbul ve Kütahya gibi illerde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Türkiye deprem riski haritası mercek altına alındı. En yüksek riske sahip iller, fay hattı geçen şehirler ve en az riske sahip iller yakından takip ediliyor. Deprem risk haritasında şehirler 1, 2,3,4 ve 5. derece risk gruplarına göre ayrılıyor. En yüksek riske sahip iller haritada kırmızı ile gösteriliyor. Peki Türkiye’de deprem riski en yüksek olan iller hangileri? İşte, deprem risk haritası çalışmasının detayları…

Türkiye deprem riski haritası 2025: En yüksek ve en az riskli iller hangileri? 1,2,3, 4 ve 5. derece riskli şehirler - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye deprem riski haritası 2025: En yüksek ve en az riskli iller hangileri? 1,2,3, 4 ve 5. derece riskli şehirler - 2

TÜRKİYE DEPREM RİSKİ HARİTASI 

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından deprem bölgeleri haritası hazırlandı.

Haritada deprem riski en yüksek olan iller birinci derece riskli bölgeler olarak tanımlanıyor.

Deprem riski en az olanlar ise 4 ve 5. derece riskli bölgeler olarak adlandırılıyor.

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan İstanbul ikinci derece riskli iller arasında yer alıyor. Kalabalık nüfusuyla dikkat çeken İzmir ise birinci derece riskli şehirler arasında.

Üçüncü derece riskli iller arasında ise Başkent Ankara yer alıyor.

Türkiye deprem riski haritası 2025: En yüksek ve en az riskli iller hangileri? 1,2,3, 4 ve 5. derece riskli şehirler - 3

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKLİ OLAN İLLER (EN YÜKSEK)

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

Türkiye deprem riski haritası 2025: En yüksek ve en az riskli iller hangileri? 1,2,3, 4 ve 5. derece riskli şehirler - 4

İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

İkinci derece riskli iller ise  Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum oldu.

Türkiye deprem riski haritası 2025: En yüksek ve en az riskli iller hangileri? 1,2,3, 4 ve 5. derece riskli şehirler - 5

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM TEHLİKESİ OLAN İLLER

Üçüncü derece riskli şehirler ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Türkiye deprem riski haritası 2025: En yüksek ve en az riskli iller hangileri? 1,2,3, 4 ve 5. derece riskli şehirler - 6

EN AZ DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

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