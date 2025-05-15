Türkiye deprem riski haritası 2025: Türkiye’de en yüksek ve en az riskli iller hangileri? MTA Diri fay hattı haritası

Özellikle son aylarda meydana gelen depremlerin ardından Türkiye deprem riski haritası mercek altına alındı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki aktif deprem kuşaklarına ilişkin önemli bir çalışma yaptı. Türkiye genelinde toplam 485 diri fay hattı bulunurken birçok şehir yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan iller deprem riski yüksek olan iller olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay hattı dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. İşte, Türkiye deprem riski haritası…