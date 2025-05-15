Türkiye deprem riski haritası 2025: Türkiye’de en yüksek ve en az riskli iller hangileri? MTA Diri fay hattı haritası

Türkiye deprem riski haritası 2025, yaşanan peş peşe depremlerle birlikte yakından takip ediliyor. Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi. 15 Mayıs saat 15.46’da gerçekleşen depremin ardından gözler en az riskli ve en yüksek riskli illere çevrildi. Konya merkezli depremden Ankara başta olmak üzere Çorum, Yozgat, Kayseri, Kırşehir gibi ilçelerde etkilendi. Türkiye deprem riski haritası illere göre 1, 2,3, 4 ve 5. riskli iller olarak ayrılıyor. Deprem riski yüksek olan iller kırmızı renkte belirtliyor. Peki Türkiye’de en yüksek ve en az riskli iller hangileri? İşte, Türkiye deprem riski haritası…

Türkiye deprem riski haritası 2025: Türkiye’de en yüksek ve en az riskli iller hangileri? MTA Diri fay hattı haritası - 1

Özellikle son aylarda meydana gelen depremlerin ardından Türkiye deprem riski haritası mercek altına alındı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki aktif deprem kuşaklarına ilişkin önemli bir çalışma yaptı. Türkiye genelinde toplam 485 diri fay hattı bulunurken birçok şehir yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan iller deprem riski yüksek olan iller olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay hattı dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. İşte, Türkiye deprem riski haritası…

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye deprem riski haritası 2025: Türkiye’de en yüksek ve en az riskli iller hangileri? MTA Diri fay hattı haritası - 2

TÜRKİYE DEPREM RİSKİ HARİTASI 2025

Türkiye deprem riski haritası, birinci derece riskli iller olarak ifade ediliyor. Deprem riski en az olan iller ise 4 ve 5. derece riskli bölgeler olarak tanımlanıyor. Özellikle Konya merkezli depremin ardından Ankara’da vatandaşlar ciddi panik yaşadı. Ankara üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. 

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Türkiye deprem riski haritası 2025: Türkiye’de en yüksek ve en az riskli iller hangileri? MTA Diri fay hattı haritası - 3

1. DERECE RİSKLİ İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

Türkiye deprem riski haritası 2025: Türkiye’de en yüksek ve en az riskli iller hangileri? MTA Diri fay hattı haritası - 4

2. DERECE RİSKLİ İLLER

İkinci derece riskli iller ise  Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum oldu.

Türkiye deprem riski haritası 2025: Türkiye’de en yüksek ve en az riskli iller hangileri? MTA Diri fay hattı haritası - 5

3. DERECE RİSKLİ İLLER

Üçüncü derece riskli şehirler ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Türkiye deprem riski haritası 2025: Türkiye’de en yüksek ve en az riskli iller hangileri? MTA Diri fay hattı haritası - 6

AZ DEPREM RİSKLİ OLAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

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