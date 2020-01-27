Türkiye Elazığ için bir oldu (Ülkenin 4 yanından yardım yağdı)

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede zorluk yaşayan vatandaşlara Türkiye seferber oldu. Spor camiasından Cedi Osman başlattığı yardım kampanyası ile farkındalık yaratırken Elazığ'a giden bir yardım paketinden ise küçük bir kız çocuğunun ''Harçlığımdan veriyorum'' not çıktı.

İşte Elazığ ve Malatya için bir olan Türkiye'den yardım görüntüleri...

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