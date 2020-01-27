Türkiye Elazığ için bir oldu (Ülkenin 4 yanından yardım yağdı)
Elazığ ve Malatya'yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede zorluk yaşayan vatandaşlara Türkiye seferber oldu. Spor camiasından Cedi Osman başlattığı yardım kampanyası ile farkındalık yaratırken Elazığ'a giden bir yardım paketinden ise küçük bir kız çocuğunun ''Harçlığımdan veriyorum'' not çıktı.
Anadolu Ajansı - DHA 27.01.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 27.01.2020 - 13:07
İşte Elazığ ve Malatya için bir olan Türkiye'den yardım görüntüleri...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.