Türkiye Elazığ için tek yürek oldu (AFAD'a nasıl bağış yapılır?)

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla bölgeye giyecek ve teçhizat yardımında bulunuyor. AFAD da depremzedelere dektek olmak için bir yardım kampanyası başlattı.

AFAD yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada ''Bugün (27 Ocak) 13.45 itibariyle banka hesaplarında 19 milyon 139 bin 846 TL, SMS sisteminde 26 milyon 320 bin 300 TL olmak üzere toplamda 45 milyon 460 bin 146 TL toplandı'' ifadelerini kullandı.