Türkiye-Ermenistan sınırında önemli görüşme
Türkiye ile Ermenistan’ın normalleşme sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşti. İki ülkenin temsilcileri Türkiye-Ermenistan sınırında bir araya geldi. Özel Temsilciler, Akyaka/Akhurik demiryolu sınır kapısının faaliyete geçirebilmesi durumunda gerekebilecek teknik ihtiyaçları değerlendirdi. Görüşmede resmi pasaport sahipleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması konusunda mutabık kalındı.
Türkiye’nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında yaptı.