Türkiye-Ermenistan sınırında önemli görüşme

Türkiye ile Ermenistan’ın normalleşme sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşti. İki ülkenin temsilcileri Türkiye-Ermenistan sınırında bir araya geldi. Özel Temsilciler, Akyaka/Akhurik demiryolu sınır kapısının faaliyete geçirebilmesi durumunda gerekebilecek teknik ihtiyaçları değerlendirdi. Görüşmede resmi pasaport sahipleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması konusunda mutabık kalındı.

Türkiye-Ermenistan sınırında önemli görüşme - 1

Türkiye’nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye-Ermenistan sınırında önemli görüşme - 2

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Kılıç ve Rubinyan toplantı için bir araya geldi.

Türkiye-Ermenistan sınırında önemli görüşme - 3

İki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirilen toplantıda, Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etti.

Türkiye-Ermenistan sınırında önemli görüşme - 4

Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demiryolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik, resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kaldı.

Türkiye-Ermenistan sınırında önemli görüşme - 5

Özel Temsilciler aynı zamanda, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı teyit etti.

Türkiye-Ermenistan sınırında önemli görüşme - 6
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