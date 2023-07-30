Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre hafta başından itibaren hava sıcaklıkları artacak. Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcaklarının yeniden etkili olmasının beklendiğini söyledi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu....

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 1

Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar ülke genelinde etkili oldu. Hafta ortasında 40'lı derecelerin üstünü gören hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 2

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 3

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da, Ağustos ayının ilk haftasında yeniden sıcak hava dalgasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 4

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi.

Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Toros, "Temmuz'da birçok ilde ekstrem sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınma her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 5

"İSTANBULLULAR NEMDEN BUNALACAK"

Prof. Dr. Toros, serinleyen havanın çarşamba gününden itibaren yeniden ısınmaya başlayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yazın en sıcak günlerini yaşamaya devam edeceğiz. Eyyam-ı bahur sıcakları Arap Yarımadası'ndan ülkemize gelecek. Temmuz ayında olduğu gibi çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız. Sıcaklıklar özellikle ülkemizin güney ve batısında etkili olacak. Avrupa orta vadeli hava tahmin merkezi model sonuçlarına göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece üzerinde olacak. Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklar bekleniyor. Yine aşırı sıcaklara maruz kalacağız. Bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. İstanbullular eyyam-ı bahur sıcaklarında nemden bunalacak."

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 6

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toros, dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunmasının önemli olduğunu, mümkün oldukça güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle buharlaşmanın daha artacağının altını çizerek, su tasarrufunun da önemli olduğunu, özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 7

İSTANBUL, ANKARA VE DİĞER İLLERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da poyraz serinlik veriyor ama pazar hava daha nemli olacak. Sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 31, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli esiyor, sıcaklık 36 derece. Antalya'da nemin artması sıcaklığı yine 38 derecelerde hissettiriyor.

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 8

Marmara'da sıcaklık ortalama 30-31 derecelerde Edirne ise 33 derece. Sert esen poyraz serinlik sağlarken, nem biraz artacak. Pazartesi de hava koşulları değişmeyecek.

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 9

İç Anadolu'da rüzgarlar sert ve serinlik vererek esiyor, sıcaklık ortamaya indi. Eskişehir 30, Kayseri ve Konya 31 derece.

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 10

Ege'de Çeşme-Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgar da kuvvetli estiğinden özellikle akşamları serinlik sağlıyor. Bodrum 36, Muğla 38, Afyon 31, Manisa 36 derece.

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 11

Akdenizde rüzgarlar denizden esiyor, nem oranı artıyor Adana 34, Hatay 32, Kahramanmaraş 37 derece. Güneydoğu'da lodos çöl sıcağı getiriyor. Gaziantep 37, Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42 derece.

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 12

Karadeniz'de sıcaklık düştü, poyraz Batı Karadeniz'de sert esiyor. Bolu 28, Zonguldak, Samsun, Trabzon kıyıları 26-27 derece. Trabzon-Rize tarafında yerel yağış var. Doğu Anadolu geneli açık, Kars-Ardahan tarafında kısa süre yağış var. Malatya açık 35 derece.

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 13

30 TEMMUZ PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 14

31 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 15

1 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 16

2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak - 17

3 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER