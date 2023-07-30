Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: İstanbul nemden bunalacak
Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre hafta başından itibaren hava sıcaklıkları artacak. Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcaklarının yeniden etkili olmasının beklendiğini söyledi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu....
Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar ülke genelinde etkili oldu. Hafta ortasında 40'lı derecelerin üstünü gören hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine geldi.