Türkiye genelinde yağışlar sel baskınlarına neden oldu
Anadolu Ajansı
Samsun'da sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, yollar, enerji nakil hatları ve tarım alanları zarar gördü. Samsun'un ardından Ordu ve Trabzonu'u da sağanak vurdu. Ünye ve İkizce ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı yollarda hasar oluştu. Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak nedeniyle tahrip olan su şebekesinin yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ise, öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.
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1Ülke genelinde sağanak yağış nedeniyle birçok bölge olumsuz etkilendi. Çeşitli şehirlerde su baskınları yaşandı, yollar kapandı, vatandaşlar ulaşımda zorluklar yaşadı.
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Karadeniz'de son 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edildi.
Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu ve oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanları tetiklediğini belirtiyor.
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3Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
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4Terme ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle Sakarlı ve Miliç mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi taştı.
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5Ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü taşkın nedeniyle enerji nakil hatlarının da zarar görmesi sonucu bölgeye elektrik verilemiyor.
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6Taşkın nedeniyle ev ve iş yerleri ile araçları sular altında kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla temizlik çalışmalarına başladı.
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7Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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8Tarım arazilerinin de sular altında kaldığı taşkında ahırlarda mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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TRABZON'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜTrabzon'un Yomra ilçesinde sağanak nedeniyle tahrip olan su şebekesinin yenilenmesi için çalışmalara başlandı.
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin, 20 Haziran'daki sağanak yüzünden sele maruz kalan ilçenin Özdil Mahallesi'ndeki tahrip olan su şebekesini yenilemek için seferber olduğu belirtildi.
Yağışın dinmesi ve suların çekilmesini takiben bölgeye ekiplerin sevk edildiği vurgulanan açıklamada, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın şu ifadelerine yer verildi:
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18"Özdil'de çalışmalarımız dün sabah itibarıyla başladı ve gece geç saatlere kadar devam etti. Bugün itibarıyla da kullanılamaz hale gelen şebekeyi yenileyecek olan ekiplerimiz, 350 milimetre çaplı çelik borularımızın kaynak işini bitirmek üzere. Su alma yapısı tamamen yıkılan 400 metrelik kısım için bölgeye boru sevkiyatına başladık. Sevk edilen boruların da döşenmesiyle sistemi devreye alacağız. Gece vardiyasıyla da çalışan ekiplerin işini bitirmesini takiben yarın mahalleye su verilecek."
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Kentin Araklı ilçesinde de 18 Haziran'daki sel sonrası hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Araklı'da oluşturulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ndeki hasar tespit değerlendirme toplantısına katılarak ilgililerden bilgi aldı.
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ORDU'YU DA SAĞANAK VURDU: ÜNYE VE İKİZCE'DE EVLERİ SU BASTI
Ordu'nun Ünye ve İkizce ilçelerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ünye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.
İlçeye bağlı Hanyanı, Yavi, Çatak, Erenyurt, Yenikent ve Üçpınar mahallelerinde ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.
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Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Belediyesine bağlı ekipler, iş makineleri aracılığıyla yollarda temizlik çalışması yürütüyor.
İkizce ilçesi Dumantepe Mahallesi'nde ise sağanak dolayısıyla bazı evleri su bastı.
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Mahalle yollarının bazı bölümlerinde de zarara neden olan yağışta tarım arazileri de kısmen zarar gördü.
Belediye ekipleri, ilçedeki yollara gelen hafriyatı temizleme çalışması başlattı.
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27Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.
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Sağanak nedeniyle dere yataklarının taşması sonucu 15 Temmuz Meydanı ve Mehmet Türkmenoğlu Caddesi sular altına kaldı.
Bazı evlere ve bahçe duvarlarına zarar veren sel sularına, Yahyalı Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle müdahale edildi.
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29Sağanak sonrasında ilçedeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.
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