Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, A Milli Basketbol maçı hangi kanalda ne ne zaman?

ntv.com.tr 21.02.2020 - 17:26

Türkiye 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yı ağırlıyor.

Ankara Spor Salonu'nda 20.00'de başlayacak. Karşılaşma NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

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EuroBasket 2021 Elemeleri'nde 32 takım yer alıyor. Dörderli olarak 8 gruba dağıtaln takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak.
Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın içerdiği gruplar arasında ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyona bilet alacak.
Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke en iyi takım şampiyonaya katılacak.

SHANE LARKIN KADRO DIŞI

12 Dev Adam'ın dev yıldızı Shane Larkin, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanacak Hollanda ve İsveç kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

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