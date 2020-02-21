Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, A Milli Basketbol maçı hangi kanalda ne ne zaman?
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ntv.com.tr 21.02.2020 - 17:26
Türkiye 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yı ağırlıyor.
Ankara Spor Salonu'nda 20.00'de başlayacak. Karşılaşma NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.
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