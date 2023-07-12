Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak. NTV meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuna ilişkin ayrıntıları anlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre bugün batı kesimlerden başlayarak ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisine girecek.
Hafta ortasından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı daha da artacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması bekleniyor.
Temmuzun ilk haftası kaydedilen "en sıcak hafta" oldu