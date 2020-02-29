Türkiye İdlib şehitlerine ağlıyor

Acı haberi alan şehit evlerinde yas var. Şehitler arasında düğün hazırlığı yapan da vardı, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan da...

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

Bekar olan şehit Taşöz'ün görev yerine 10 ay önce gittiği ve 2 kardeşi olduğu öğrenildi.

Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü - Bingöl İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı. Şehidin dayısı Turan Yaprak da yeğeninin 3 yıllık asker olduğunu ve 4 ay önce nişanlandığını, nişanlısının Diyarbakır'da bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit düşen Teğmen Mustafa Bayraktar'ın acı haberi ailesine ulaştı. Bayraktar'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Edibe Bayraktar ve babası Yusuf Bayraktar'ın şehir dışında olduğu, eve dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehit Teğmen Bayraktar, törenle toprağa verilecek.

İdlib'deki saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın ailesi İzmir'de taziyeleri kabul etti. Mardinli oldukları öğrenilen ve İstanbul'da ikamet eden şehidin babası İbrahim, annesi Latifa Alpaslan ile kız kardeşleri cenaze işlemleri için yetkililerce İzmir'e getirildi.

Şehit Günay'ın 2018 yılında göreve başladığı ve geçen yıl Eylül ayında Seyhan Gülay ile evlendiği öğrenildi. İki kardeşi bulunan Şehit Veysel Günay'ın, Lüleburgaz 65 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı ve bir süre önce İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevlendirildiği belirtildi.