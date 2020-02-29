Türkiye İdlib şehitlerine ağlıyor

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Acı haberi alan şehit evlerinde yas var.

Anadolu Ajansı 29.02.2020 - 10:11 | Son Güncelleme : 29.02.2020 - 11:43

Türkiye, idlib'de 33 askerini şehit verdi; 27 ile şehit acısı düştü...

Acı haberi alan şehit evlerinde yas var. Şehitler arasında düğün hazırlığı yapan da vardı, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan da...

idlib'de şehit olan askerler, Hatay Devlet Hastanesi önünde yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı - Kahramanmaraş

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.
Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ - Kahramanmaraş

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz - Kayseri

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) Kayseri'deki ailesine acı haber verildi.

Bekar olan şehit Taşöz'ün görev yerine 10 ay önce gittiği ve 2 kardeşi olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank - Osmaniye

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı.

Şehit Batuhan Tank'ın 6 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Tekirdağ 3 şehit

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi

 Sözleşmeli Er Birhan Er - Tekirdağ

Uzman Onbaşı Recep Bekir - Tekirdağ

Piyade Onbaşı Nihat Kara - Tekirdağ

Sözleşmeli Er Cuma Bağatur - Batman

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Batman'ın Sason ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Adem Akın - Tokat

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Uzman Onbaşı Emre Baysal - İstanbul 

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, Sancaktepe'deki evine şehadet haberi ulaştı.

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel - Mersin

İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in, Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Haberi alan şehidin babası Şuayip ve annesi Gülten Tüzel'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

Baba Şuayip Tüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son 3 gün önce telefonla görüştüğünü anlattı.

Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan - Adıyaman

İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) Adıyaman'daki evine şehadet haberi ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Osman Ak - Mersin

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Osman Ak - Mersin

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz - Antalya

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya'daki babaevine acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz - Antalya

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz - Antalya

Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay - Mersin

İdlib bölgesinde, Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.

Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü - Bingöl

İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.
Şehidin dayısı Turan Yaprak da yeğeninin 3 yıllık asker olduğunu ve 4 ay önce nişanlandığını, nişanlısının Diyarbakır'da bulunduğunu söyledi.

Teğmen Mustafa Bayraktar - Hatay

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayraktar'ın (29) acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit düşen Teğmen Mustafa Bayraktar'ın acı haberi ailesine ulaştı. Bayraktar'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Edibe Bayraktar ve babası Yusuf Bayraktar'ın şehir dışında olduğu, eve dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehit Teğmen Bayraktar, törenle toprağa verilecek.

Uzman Onbaşı - Tayfun Pekel - Samsun

İdlib kırsalında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayraktar'ın (29) acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan - İzmir

İdlib'deki saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın ailesi İzmir'de taziyeleri kabul etti.
Mardinli oldukları öğrenilen ve İstanbul'da ikamet eden şehidin babası İbrahim, annesi Latifa Alpaslan ile kız kardeşleri cenaze işlemleri için yetkililerce İzmir'e getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş - Bitlis

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23) Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya - Osmaniye

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Uzman Onbaşı Veysel Günay - Gaziantep

dlib'de rejimin hava saldırısında şehit Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Şehit Günay'ın 2018 yılında göreve başladığı ve geçen yıl Eylül ayında Seyhan Gülay ile evlendiği öğrenildi. İki kardeşi bulunan Şehit Veysel Günay'ın, Lüleburgaz 65 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı ve bir süre önce İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevlendirildiği belirtildi.

Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer - Hatay

İdlib kentinde, Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in (25) acı haberi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba evine ulaştı.

Şehidin Modernevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Hüseyin ve anne Nazmiye Özer'e verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Özer çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in yarın düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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