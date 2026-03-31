Türkiye ile Kanada arasında bir ilk. 2024'te kaçırmışlardı, Türkiye'ye iade edildi

Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "17'nci ve 19'uncu yüzyıllar arasına tarihlenen yedi el yazması sayfa, iki nadir matbu eser sayfası ve iki modern hat çalışmasını Kanada'nın başkenti Ottawa'da teslim aldık" dedi.

"Kanada Federal Mahkemesinin kararıyla eserler şimdi anavatanına dönecek." diyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"- Bu iade, uluslararası alanda da güçlü bir emsal niteliği taşıyor. Yasa dışı yollarla bu topraklardan koparılan her eserin izini sürüyor ve tek tek geri alıyoruz.

- Süreci başarıyla yürüten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile Ottowa Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum."