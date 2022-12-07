Türkiye ile KKTC'den ortak arama kurtarma tatbikatı

Başkent Lefkoşa başta olmak üzere 4 ilçede yapılan tatbikatla her iki ülke ekiplerinin koordinasyonları ve tecrübe paylaşımlarının yanı sıra KKTC'de meydana gelebilecek muhtemel bir afet durumunda ihtiyaç duyulacak uluslararası desteğin ülkeye varışından ayrılıncaya kadar olan süreç değerlendirildi.