Türkiye-İran sınırında deprem (Bölgeden ilk fotoğraflar)
AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Van Başkale'ye bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluşurken depremde 7 vatandaş hayatını kaybetti. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Deprem'in Van'da yarattığı hasardan kareler...
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NTV Haber - Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 10:34| Son Güncelleme : 23.02.2020 - 11:23
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.
Van Başkale'ye bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Soylu, depremde 7 vatandaşımızı kaybettik, enkaz altında olanlar var" açıklamasını yaptı.
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