Türkiye-İran sınırında son durum: Van'da savaş hareketliliği

"SAVAŞ OLDUĞU İÇİN AİLEMİN YANINA GİDİYORUM"

İstanbul'da öğrenci olan İranlı bir genç kız ise ailesinin yanına gittiğini anlattı.

Türkiye'de diş hekimliği okuduğunu anlatan İranlı genç, "Savaş olduğu için ailemin yanına gidiyorum. Durumları nasıl bilmiyoruz. Tabii ki savaş korkusu da var. Nasıl bir şey biz de bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.