Türkiye-İran sınırında son durum: Van'da savaş hareketliliği
İsrail-İran savaşı sonrası İran hava sahası kapatılınca, Türkiye'nin İran sınırında hareketlilik gözlemlendi. Memleketlerine dönmek isteyen İranlılar, sınırda yoğunluk oluşturdu.
İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından Tahran yönetimi hava sahasını uçuşlara kapattı.
Bunun üzerine ülkelerine dönmek isteyen İranlılar ile İran'dan gelen turistler, karayolunu kullanmaya başladı.
Özellikle Van Ferit Melen Havalimanı, otogarlar ve Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.