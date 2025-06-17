Türkiye-İran sınırında son durum: Van'da savaş hareketliliği

İsrail-İran savaşı sonrası İran hava sahası kapatılınca, Türkiye'nin İran sınırında hareketlilik gözlemlendi. Memleketlerine dönmek isteyen İranlılar, sınırda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye-İran sınırında son durum: Van'da savaş hareketliliği - 1

İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından Tahran yönetimi hava sahasını uçuşlara kapattı.

Bunun üzerine ülkelerine dönmek isteyen İranlılar ile İran'dan gelen turistler, karayolunu kullanmaya başladı.

Özellikle Van Ferit Melen Havalimanı, otogarlar ve Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

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Türkiye-İran sınırında son durum: Van'da savaş hareketliliği - 2

"KORMUYORUM"

İstanbul'a gitmek üzere Tebriz'den yola çıkarak kara yolu ile Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen İranlı Sanem, korkmadığını söyledi.

İstanbul'da yaşadığını, misafirlerini Tebriz'e götürdüğünü anlatan İranlı kadın, "Eşim İstanbul'da olmasaydı, merak etmeseydi ve ailem de zorlamasıydı; Tebriz'de kalmayı tercih ederdim. Ayrıca çalışmasaydım oradan dönmezdim. Korkmuyorum." dedi.

Türkiye-İran sınırında son durum: Van'da savaş hareketliliği - 3

"İRAN VATANIMIZ"

Kapıköy'den İran'ın Kereç şehrine geçen Babek Yadigari de ailesini yalnız bırakmak istediğini belirterek, "İran, memleketimizdir, vatanımızdır. Ölmek de olsa yine öz vatanımızda ölelim. Kereç şehrinde yaşıyoruz. Ölmek her zaman var, bir gün geldik, bir gün de gideceğiz." diye konuştu.

Türkiye-İran sınırında son durum: Van'da savaş hareketliliği - 4

"SAVAŞ OLDUĞU İÇİN AİLEMİN YANINA GİDİYORUM"

İstanbul'da öğrenci olan İranlı bir genç kız ise ailesinin yanına gittiğini anlattı.

Türkiye'de diş hekimliği okuduğunu anlatan İranlı genç, "Savaş olduğu için ailemin yanına gidiyorum. Durumları nasıl bilmiyoruz. Tabii ki savaş korkusu da var. Nasıl bir şey biz de bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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