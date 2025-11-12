Türkiye kapsamlı soruşturma yürütüyor. Düşen uçaktan ilk görüntüler
12.11.2025 09:14
Son Güncelleme: 12.11.2025 09:20
NTV - Haber Merkezi
Gürcistan'a düşen C-130 tipi kargo uçağında 20 TSK mensubu şehit oldu ve kapsamlı soruşturma sürüyor. Bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı.
TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE AİT UÇAK GÜRCİSTAN'DA DÜŞTÜ, UÇAĞIN PARÇALARI GENİŞ ALANA YAYILDI
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı, Azerbaycan Zafer Günü etkinliğine katılan Türk uçaklarına destek için bölgede bulunuyordu. Destek personelini alarak Gence'den normal koşullarda havalanan uçak, bir süre sonra Gürcistan hava sahasına girdi.
DÜŞEN UÇAĞIN KAPISI ENKAZIN UZAĞINDA BULUNDU
Uçak, Gürcistan hava sahasındayken Türkiye'deki kuleyle bağlantıya geçerek normal rotasını izlemeye başladı ve bir süre sonra Türk kule uçağın radardan kaybolduğunu rapor etti.
Görüntülerde, uçaktan ilk önce, muhtemelen kuyruk kısmı olan bir parçanın koptuğu veya ayrıldığı görülüyor.
C-130 TİPİ NAKLİYE UÇAĞININ PARÇALARININ TÜMÜ İNCELEME İÇİN TOPLANACAK
Dört motorlu uçaktan dumanlar yayılmaya başladı ve ana gövde dönerek hızla düşmeye başladı. Kopan ilk parça başka bölgeye düşerken, uçağın havada duman saçarak döndüğü ve bir süre sonra yere çarptığı görülüyor. Bölgeden gelen ilk fotoğraflardan düşen uçağın tamamen enkaza döndüğü anlaşıldı.
KAZANIN ARDINDAN BÖLGEYE GÜRCİSTAN BİRLİKLERİ ULAŞTI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Uçağın radardan kaybolmasının ardından Gürcistan ekipleri bölgeye giderek arama ve kurtarma çalışmasına başladı.
Gence'den ayrılan uçağın düşüş nedeni için ayrıntılı bir soruşturma sürüyor. İlk bilgiler uçaktan herhangi bir acil yardım çağrısı veya uyarısı gelmediğini gösteriyor.
Soruşturma sırasında kazanın nedeni ortaya çıkacak. Uçak enkazından bölgeye yayılan bütün parçalar toplanıyor ve enkaz üzerinde kaza kırım ekipleri kapsamlı bir inceleme yürütüyor.
FOTOĞRAF KAZANIN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLDi
Bölgeden gelen ilk fotoğraflar kuyruk kısmına aitti.
DÜŞEN UÇAĞIN MOTORU ANA GÖVDEYE YAKINDI VE TAMAMEN YANMIŞ DURUMDAYDI
Uçağın motoru da görüntülendi ve bu bölümün tamamen yandığı görülüyor.
Enkaz çevresinde Türkiye'nin talebi üzerine geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Bir süre sonra bölgeye Türk kaza kırım ekipleri ulaştı ve enkaz korumaya alındı.
Uçağın ana gövdesi tamamen yanmış durumdaydı. Uçaktan ayrılan ve çevreye savrulan parçaların geniş bir alana yayıldığı anlaşıldı. Bu parçaların tümü toplanıyor ve bütün parçalar bir araya getirilerek, geniş kapsamlı inceleme yapılacak. Uçağın enkazı üzerinden ayrıntılı çalışmaların Türkiye'de yapılacağı belirtiliyor.