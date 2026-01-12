Türkiye kar kuraklığının merkezinde. "Yağınca seviniyoruz ama bizim için risk"

Tağıl, özellikle 1000-1500 metre yükselti aralığındaki dağlık alanların önemli doğal su kuleleri olduğunu belirterek, "Bu alanlarda kar su eşdeğerinde son 20 yılda yaklaşık yüzde 30 azalma tespit ettik. Kar yağıyor ancak hava, karı saklayacak kadar soğuk olmadığı için erken erime başlıyor ve doğal su bankamız yeterince beslenemiyor." dedi.

Küresel atmosferik süreçlerin de kar kuraklığı üzerinde etkili olduğunu ifade eden Tağıl, bu durumun Dicle ve Fırat gibi sınır aşan sular başta olmak üzere tarım, gıda güvenliği ve enerji sistemleri üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunu anlattı.

Su planlamasının geçmiş iklim koşullarına göre yapılmasının riskleri artıracağına dikkati çeken Tağıl, "Kar su eşdeğerini merkeze alan yeni su yönetimi politikaları, erken uyarı sistemleri ve alternatif depolama çözümleri hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.