Türkiye Kart başvurusu 2024: Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar?

TÜRKİYE KART NEDİR?

Ülke içinde farklı illerde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullananlar, gittikleri her yerde ayrı bir ödeme aracı edinmek zorunda kalıyor. Türkiye Kart ile anlaşma sağlanacak tüm belediyelerin, kurum/kuruluşların ulaşım araçlarında kullanılacak tek kart ürünü ile vatandaşlar aynı zamanda bankacılık işlemlerini de gerçekleştirebilecek.



Ayrıca PTT'nin faaliyet alanlarında yer alan ve müşterilerce yoğun olarak kullanılan HGS, Pttcell, Kargo, Sigorta gibi ürün ve hizmetlere de kolay ve hızlı erişim sağlayacaktır. Bununla birlikte PTT'nin mevcut yaygın işyeri ve alternatif işlem kanalları ile hem ürüne hem de ürün ile ilgili işlemlere kolayca erişim sağlanabilecek.



Toplu taşımada ve bankacılık hizmetlerinde fiziksel olarak kullanılacak kartların, geliştirilecek olan Türkiye Kart mobil uygulamasına entegre edilmesi ile mobil üzerinden bankacılık, ulaşım ve online bakiye yükleme işlemleri gerçekleştirilebilecek.