Türkiye Kart başvurusu 2024: Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar?

Türkiye Kart başvurularının nasıl yapılacağı, tüm Türkiye'de yaptıkları seyahatler boyunca tek ulaşım kartı kullanmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında Türkiye Kart uygulamasına geçilmeye başlandı. Vatandaşlar, "Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücret ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar?

Türkiye Kart başvurusu 2024: Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar? - 1

Türkiye Kart başvuruları için ayrıntılar merak ediliyor. Türkiye'de birçok ilde geçerli olacak olan Türkiye Kart, ulaşımda vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Türkiye Kart ile vatandaşlar gittikleri her şehirde ayrı bir ödeme aracı olarak kullanılan toplu taşıma kartlarına artık ihtiyaç duymayacak. Peki, Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar?

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye Kart başvurusu 2024: Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar? - 2

TÜRKİYE KART NEDİR?

Ülke içinde farklı illerde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullananlar, gittikleri her yerde ayrı bir ödeme aracı edinmek zorunda kalıyor. Türkiye Kart ile anlaşma sağlanacak tüm belediyelerin, kurum/kuruluşların ulaşım araçlarında kullanılacak tek kart ürünü ile vatandaşlar aynı zamanda bankacılık işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

Ayrıca PTT'nin faaliyet alanlarında yer alan ve müşterilerce yoğun olarak kullanılan HGS, Pttcell, Kargo, Sigorta gibi ürün ve hizmetlere de kolay ve hızlı erişim sağlayacaktır. Bununla birlikte PTT'nin mevcut yaygın işyeri ve alternatif işlem kanalları ile hem ürüne hem de ürün ile ilgili işlemlere kolayca erişim sağlanabilecek.

Toplu taşımada ve bankacılık hizmetlerinde fiziksel olarak kullanılacak kartların, geliştirilecek olan Türkiye Kart mobil uygulamasına entegre edilmesi ile mobil üzerinden bankacılık, ulaşım ve online bakiye yükleme işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Türkiye Kart başvurusu 2024: Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar? - 3

TÜRKİYE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT şubelerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvurular; Türkiye genelinde tüm PTT Şubeleri ve Türkiye Kart mobil uygulaması veya Türkiye Kart internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Türkiye Kart başvurusu 2024: Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar? - 4

TÜRKİYE KART HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında Türkiye Kart uygulamasına geçiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere 18 kentin yıl sonuna kadar uygulamaya dahil edileceğini söyledi.

Türkiye Kart başvurusu 2024: Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar? - 5

TÜRKİYE KART BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart başvuru ücretlerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, “Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT işyerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kart başvurusu 2024: Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar? - 6

Buna göre; Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid Türkiye Kart için ise 60 lira ödeme yapılacak.

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