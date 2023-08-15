Türkiye kavruluyor, İstanbul serin | Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bunların hiçbiri normal değil, daha da kötü olacak

Bundan sonraki yıllarda, bu sene yaşadıklarımızdan daha şiddetli sıcakları yaşayacağımızı anlatan Kurnaz, şöyle devam etti:

“Kışın Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası dediğimiz zaman, sıcaklık 10 dereceyse 3 dereceye düşer yağmur yağar, yazın geldiğinde sıcaklık 35 dereceyse 28 dereceye düşer ve sonra rüzgar eser belki çiseler. Onun için soğuk hava dalgası dediğimiz zaman ‘Aman Allah’ım kar yağacak’ gibi düşünmeyin. Bu yaz mevsiminin soğuk hava dalgası, burada da 27-28 derece sıcaklık olur.