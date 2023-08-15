Türkiye kavruluyor, İstanbul serin | Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bunların hiçbiri normal değil, daha da kötü olacak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Basra sıcaklarının etkisi altında. Türkiye’nin birçok bölgesinde de sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Ancak İstanbul’da durum farklı. Mega kent son ayların en serin günlerini yaşıyor ama yüksek nem zaman zaman havanın sıcak hissedilmesine de neden oluyor. Son günlerdeki hava sıcaklıklarını değerlendiren, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Şu an çok ciddi bir küresel ısınma felaketinin içerisindeyiz. Bunların hiçbiri normal değil. Normalin çok üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıyayız ve gittikçe de daha kötü olacak.” dedi.
Basra sıcak hava dalgası Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürüyor.
Türkiye’nin pek çok bölgesinde de sıcak hava etkisini hissettiriyor.
Ancak İstanbul için durum biraz farklı.