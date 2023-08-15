Türkiye kavruluyor, İstanbul serin | Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bunların hiçbiri normal değil, daha da kötü olacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Basra sıcaklarının etkisi altında. Türkiye’nin birçok bölgesinde de sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Ancak İstanbul’da durum farklı. Mega kent son ayların en serin günlerini yaşıyor ama yüksek nem zaman zaman havanın sıcak hissedilmesine de neden oluyor. Son günlerdeki hava sıcaklıklarını değerlendiren, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Şu an çok ciddi bir küresel ısınma felaketinin içerisindeyiz. Bunların hiçbiri normal değil. Normalin çok üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıyayız ve gittikçe de daha kötü olacak.” dedi.

Türkiye kavruluyor, İstanbul serin | Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bunların hiçbiri normal değil, daha da kötü olacak - 1

Basra sıcak hava dalgası Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Türkiye’nin pek çok bölgesinde de sıcak hava etkisini hissettiriyor.

Ancak İstanbul için durum biraz farklı.

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Türkiye kavruluyor, İstanbul serin | Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bunların hiçbiri normal değil, daha da kötü olacak - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için serinletici hava müjdesi vermişti.

İstanbul'da rüzgar yer yer etkili olsa da nemin yüksek olması sıcaklığın da yüksek hissedilmesine neden oluyor.

Türkiye kavruluyor, İstanbul serin | Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bunların hiçbiri normal değil, daha da kötü olacak - 3

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, küresel ısınmanın etkilerinin tüm Türkiye’de hissedildiğini söylüyor.

Kurnaz, “Şu an çok ciddi bir küresel ısınma felaketinin içerisindeyiz. Bunların hiçbiri normal değil. Normalin çok üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıyayız ve gittikçe de daha kötü olacak.” dedi.

Türkiye kavruluyor, İstanbul serin | Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bunların hiçbiri normal değil, daha da kötü olacak - 4

Bundan sonraki yıllarda, bu sene yaşadıklarımızdan daha şiddetli sıcakları yaşayacağımızı anlatan Kurnaz, şöyle devam etti:

“Kışın Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası dediğimiz zaman, sıcaklık 10 dereceyse 3 dereceye düşer yağmur yağar, yazın geldiğinde sıcaklık 35 dereceyse 28 dereceye düşer ve sonra rüzgar eser belki çiseler. Onun için soğuk hava dalgası dediğimiz zaman ‘Aman Allah’ım kar yağacak’ gibi düşünmeyin. Bu yaz mevsiminin soğuk hava dalgası, burada da 27-28 derece sıcaklık olur.

Türkiye kavruluyor, İstanbul serin | Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bunların hiçbiri normal değil, daha da kötü olacak - 5

Az önce Adana’da yaşayan kuzenim ile konuştum, 'Ben hayatım boyunca Adana’da yaşadım, Adana çok sıcak bir yer ama dün ve bugün yaşadığımız sıcaklığı daha önce görmedik' diyor. Önceki gün Kozan 48 derecenin üzerindeydi, dün baktığımda Kozan 45 dereceyi bulmuş ve saat daha 12.00, bu saat 14.00, 15.00 olduğu zaman sıcaklıklar daha fazla artacak. Dolayısıyla esas cehennemi bölge şu an Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay bölgesi.”

Türkiye kavruluyor, İstanbul serin | Prof. Dr. Levent Kurnaz: Bunların hiçbiri normal değil, daha da kötü olacak - 6

EYLÜL AYINDA 30 DERECELERİ GÖRMEMİZ MÜMKÜN

Kurnaz, şunları söyledi:

“Eyyam-ı Bahur dediğimiz şey esasında Temmuz’un 15’i, Ağustos’un 15’i arası, belki Temmuz’un son haftası Ağustos’un ilk haftası gibi normalin çok üzerinde olan sıcaklıklardır. Bu zaten yazın en sıcak günleri demek. Sıcaklıklar hemen düşüp birden palto giymeye başlar mıyız? Hayır. Bu havada Eylül ayında 30 dereceleri görmemiz mümkün, 38-40 derece görmeyiz. Olursa çok büyük sürpriz olur. Artık yavaş yavaş sonbahara giriyoruz, hava yavaş yavaş serinleyecek ama Eylül ayında palto giymeyi beklemeyin.”

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