Türkiye kavruluyor: Son 3 günde 66 milyon insan aşırı sıcaklara maruz kaldı

ORMAN YANGINI SEZONU YÜZDE 20 DAHA UZUN SÜRÜYOR

WWF Yunanistan Orman Yangınları Aksiyon Koordinatörü Elias Tziritis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle orman yangınları döneminin arttığını belirterek, "Dünya çapında, orman yangınları dönemi yüzde 20 arttı. Bu, ya orman yangınlarının daha uzun bir döneme yayıldığı ya da orman yangını döneminde daha ciddi risklerle karşılaşılan günlerin sayısının arttığı anlamına geliyor." diye konuştu.