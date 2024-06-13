Türkiye kavruluyor: Son 3 günde 66 milyon insan aşırı sıcaklara maruz kaldı
İnsan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de 66 milyon insan son üç gündür görülen aşırı sıcaklara maruz kaldı. İstanbul'da günlük sıcaklık değerleri 11 Haziran'da 29,2 dereceye ulaşarak mevsim normallerinin 4,9 derece ve Bursa'da 34,1 dereceyle mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkarken, İzmir'de bugün sıcaklığın 39,7 dereceyi göreceği ve mevsim normallerinin 9,6 derece üzerinde olacağı tahmin edildi.
Uluslararası araştırma kuruluşu Climate Central uzmanları, günlük yerel sıcaklık ilişkilendirme sistemleri İklim Değişim Endeksi (CSI) kapsamında, Kuzey Afrika, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinde son günlerde görülen aşırı sıcaklar ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi analiz etti.