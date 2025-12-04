Türkiye kış ayında kuraklık yaşıyor

Çalışkan, "Barajların doluluk oranları 2015-2017 ve 2018 yıllarında bu zamanda yüzde 60 seviyesindeydi. Bu oran son 4 yıldır yüzde 40'ın altında hep ve bu yıl da barajlardaki doluluk oranı yüzde 17 ile en düşük seviyesinde." dedi.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN GELECEK?

Bu yıl sonbaharın oldukça yağışsız geçtiğini söyleyen Dilek Çalışkan, "Bugün Ege Denizi'nden yağışlı bir sistem giriş yaptı. Ege Bölgesi'nde yağışlar yarın daha da şiddetli olacak. Bu yağışlı sistem hafta sonu ülkenin geneline ulaşacak ve yükseklere kar getirecek. İstanbul'da cumartesi akşam saatleri, pazar ve pazartesi gün boyu devam edecek sağanaklar var." dedi.