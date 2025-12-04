Türkiye kış ayında kuraklık yaşıyor
04.12.2025 15:15
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'ye bu sene kış geç geldi. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ankara'da da barajlarda doluluk oranlarının düşmesi nedeniyle su kontrollü verilecek.
Sıcak ve kurak geçen 2025'te yağışlar belirgin şekilde azaldı. Yalancı bahar etkisi nedeniyle bitkiler normalden önce çiçek açtı ve zirai don riski yaşandı.
Kış aylarının başladığı bu günlerde, mevsimlik iklim tahminleri hem su yönetimi hem de tarım planlaması açısından büyük önem taşıyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'daki barajlarda doluluk oranlarının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.
BARAJLARDAKİ SU YILDAN YILA AZALIYOR
Çalışkan, "Barajların doluluk oranları 2015-2017 ve 2018 yıllarında bu zamanda yüzde 60 seviyesindeydi. Bu oran son 4 yıldır yüzde 40'ın altında hep ve bu yıl da barajlardaki doluluk oranı yüzde 17 ile en düşük seviyesinde." dedi.
YAĞIŞLAR NE ZAMAN GELECEK?
Bu yıl sonbaharın oldukça yağışsız geçtiğini söyleyen Dilek Çalışkan, "Bugün Ege Denizi'nden yağışlı bir sistem giriş yaptı. Ege Bölgesi'nde yağışlar yarın daha da şiddetli olacak. Bu yağışlı sistem hafta sonu ülkenin geneline ulaşacak ve yükseklere kar getirecek. İstanbul'da cumartesi akşam saatleri, pazar ve pazartesi gün boyu devam edecek sağanaklar var." dedi.
ARALIK AYINDA YAĞIŞLAR ORTALAMANIN ALTINDA
Çalışkan, aralık ayında İstanbul ve kuzey hatta Karadeniz dahil yağışların ortalamanın altında kalacağını belirterek "Yağışlar Ege ve Akdeniz'de ortalamanın üstünde olacak." diye konuştu.
Dilek Çalışkan, 2024 yılında ekim ayına kadar olan bölümde en kurak bölgenin Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin olduğunu belirterek "Konya, Kırşehir tarafı ve Trakya bölgesinde ciddi bir kuraklık yaşandı. Güneydoğu Anadolu hala kurak geçiyor, bu sonbaharda da iyi yağış almadı." ifadelerini kullandı.
TERKOS'TA TARİHİ KANAL ORTAYA ÇIKTI
Son dönemde yağışların azalmasıyla İstanbul'da kent genelindeki barajlarda ortalama su seviyesi yüzde 17'ye düştü. Terkos Gölü'nde su seviyesi yüzde 19'a düştü, tarihi su kanalları ortaya çıktı.
Suyun önemli bir bölümü çekilince tarihi su kanalları ile birlikte farklı yapılar gün yüzüne çıktı. Teknelerin kıyıya oturduğu görüldü.
Etrafı çamurla kaplanan göl kıyısında ortaya çıkan görüntüler, kuraklığın geldiği boyutu gözler önüne serdi.
ANKARA'DA SU KONTROLLÜ VERİLECEK
Öte yandan Ankara'da da barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle kentte su kontrollü verilecek.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz." açıklamasını yaptı.
ARALIK AYLARINDA İSTANBUL SU STOKU (Kaynak: İSKİ)
2023 %52,11
2024 %35,20
2025 %17,86
BÜYÜK BARAJLARDA ARALIK AYI VERİSİ
SAZLIDERE
2024 % 86.53
2025 % 17,32
ALİBEYKÖY
2024 %19,21
2025 %10,48
ÖMERLİ
2024 % 38,37
2025 %13,97
TERKOS
2024 % 34,23
2025 % 19,72
BÜYÜKÇEKMECE
2024 % 31.95
2025 %18,93