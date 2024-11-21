Türkiye kıyılarında sadece 120 tane kaldı: Her yıl takibi yapılıyor
Mersin'de tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarının her yıl düzenli olarak takibi yapılırken, ülke genelindeki sularda yaklaşık 120'in üzerinde tanımlı birey bulunuyor.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 120'nin üzerinde bireyin bulunduğu tespit edilen Akdeniz fokları için Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) bağlı Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde koruma ve takip çalışmaları gerçekleştiriliyor.