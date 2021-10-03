Türkiye kıyılarının yeni muhafızı mavi sularda

"Mavi Vatan"da düzensiz göç, kaçakçılıkla mücadele, arama kurtarma ve denizden güvenlik operasyonlarında kullanılmak üzere üretimine başlanan 122 sahil güvenlik botundan ilki göreve hazır hale getirildi. Bot, "ürkiye'nin bütün kıyı şeritlerinde, sığ sularda yüksek hareket kabiliyetine sahip olarak tasarlandı. Tatlı sularda ve bir metre derinliğindeki sularda dahi görev yapacak.

Abone ol Paylaş









Anadolu Ajansı 03.10.2021 - 12:22

Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Antalya'da üretilen özgün ve yerli tasarım sahil güvenlik botunun, denizdeki performansı görüntülendi.

Savunma ve gemi inşa sanayisi tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımı için tedarik edilecek 122 kontrol botu için seri üretim başladı.

Antalya'da Serbest Bölgede faaliyet gösteren ARES Tersanesince yürütülen projede, ilk bot için liman/seyir testleri ile yapısal testler yapıldı ve son aşama olan operasyonel test aşamasına geçildi.

Göreve hazır hale gelen yerli botun, denizde sığ kıyılardaki başarılı performansı AA ekibince görüntülendi.

İki iç dizel motor ve su jetleri ile karbon takviyeli gelişmiş kompozit kullanılarak vakum infüzyon teknolojisiyle üretilen bot, "Mavi Vatan"da düzensiz göç, kaçakçılıkla mücadele, arama kurtarma ve denizden güvenlik operasyonlarında kullanılacak.

12 metre boyundaki ARES 35 FPB (Fast Patrol Boat-Süratli Devriye Botu) azami 35 knot sürat ve 160 deniz mili menzile sahip.

Botlar Türk Loydu norm ve kurallarına göre inşa edilerek, Türkiye'nin tüm kıyı bölgelerinde faaliyet gösterecek.

2 AYDA 6 BOT TESLİM EDİLECEK ARES Tersanesi Planlama ve Projeler Müdürü ve kontrol botu projesi yöneticisi Onur Yılmaz, firmaları ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan 122 Kontrol Botu Sözleşmesi kapsamında serinin ilk botunu başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Yılmaz, yaklaşık bir yıllık tasarım geliştirme faaliyetlerinin ardından bu yıl ocakta üretime başladıklarını ve ilk projeyi nisanda denize indirdiklerini dile getirerek, bugüne kadar da botun çeşitli testlere tabi tutulduğunu kaydetti.

Botun 2 aylık süreyle Antalya'dan yola çıkıp Karadeniz'e kadar giderek çalışmalara katılacağını aktaran Yılmaz, "Diğer botlar için de üretime başlandı. 2 ayda 6 bot teslim ederek projeyi 4 yılda tamamlamayı planlıyoruz. Projenin ilave ek siparişlerle 200'e doğru gitmesini ön görüyoruz" dedi.

Yılmaz, tüm botların da aynı özellikte olacağını ancak kullanıcılardan ilave görüşler gelmesi durumunda özelliklerinde farklılık olabileceğini söyledi.

Botun Türk kıyılarında görev alacağını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin bütün kıyı şeritlerinde, sığ sularda yüksek harekat kabiliyetine sahip olarak tasarlandı. Tatlı sularda, bir metre derinliğindeki sularda dahi görev yaparak, kendini kanıtlayacaktır" diye konuştu.