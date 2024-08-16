Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler evlere sıçradı, yüzlerce kişi tahliye edildi
İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında kuvvetli rüzgar alevlerle mücadelede zorluk çıkarıyor. Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının Bayraklı ve Çiğli ilçelerine de sıçradığı bildirildi. İlçede çok sayıda ekip ve araçlar yangına müdahale ederken bir hayvan barınağı, 2 mahalle tahliye edildi. Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı. Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ binalarından birine sıçrayan alevler apartmanda yangına neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'dan yola çıkarak İzmir'deki yangın bölgesine gitti. Burada açıklama yapan Bakan Yumaklı, "İzmir Karşıyaka'daki yangının çıkış nedeni piknik ateşi. 3 kişi tespit edildi. Yakalama çalışmaları devam ediyor. İzmir Ödemiş'teki yangını otluk alanda sigara içen iki çocuk çıkardı. Yangınlarda herhangi bir can kaybı yok" dedi. Sağlık Bakanlığı, yangından 78 kişinin etkilendiği bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle 800 vatandaşın, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.
Bolu’nun Göynük, Manisa’nın Gördes, İzmir'in Karşıyaka, Aydın'ın Bozdoğan, Karabük'ün Ovacık, Muğla'nın Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45’i kontrol altına alınmıştır. 27 yangına ise müdahale devam etmektedir" dedi.