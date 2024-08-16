Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler evlere sıçradı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili şunları söyledi:



"Bugün itibariyle ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45’i kontrol altında, 27’sine müdahale sürüyor.

Bolu'da 12.41’de anızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 80 kilometreye varan hızla bir rüzgar sebebiyle çok hızlı yayıldı. Bu yangını başlatanlar gözaltında. 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Karşıyaka'daki yangının çıkış nedeni piknik ateşi. 3 kişi tespit edildi. Yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir Ödemiş'teki yangını otluk alanda sigara içen iki çocuk çıkardı. Bunlar da gözaltına alındı. Herhangi bir can kaybı yok. Ekosistemdeki canlılar için üzgünüm.

Aydın Bozdoğan'daki yangında rüzgar söndürme çalışmalarını zorluyor.

Manisa Gördes'teki yangında çıkış sebebi henüz belli değil. İlk başta enerjisini oldukça düşürmüştük ancak yeniden çıkan şiddetli rüzgar maalesef büyümesine sebep oldu

Yangınlarda herhangi bir can kaybı yok"