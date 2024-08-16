Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerine sıçradı
İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkiinde çıkan orman yangını devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın alevlerle mücadele zorluk çıkardığı ifade edilirken İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının 4-5 bölgede devam ettiğini belirterek bir köyün tahliye edildiğini söyledi. Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının Bayraklı ve Çiğli ilçelerine de sıçradığı bildirildi. İlçede çok sayıda ekip ve araçlar yangına müdahale ederken bir hayvan barınağı, 2 mahalle tahliye edildi. Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı. Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ binalarından birine sıçrayan alevler apartmanda yangına neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yamanlar'daki yangında herhangi bir can kaybı olmadığını dile getirip "16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi." dedi. Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında ise şimdiye kadar 100 hektardan fazla alan zarar gördü" dedi. Bakan Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek için Ankara'dan yola çıktı. Aydın'ın Bozdoğan, Karabük'ün Ovacık, Muğla'nın Milas ilçelerinde de yangınlara müdahale ediliyor. Manisa'nın Gördes ilçesinde çarşamba günü başlayan yangında 3. güne girilirken yangın kısmen kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın da kontrol altında.
Bolu’nun Göynük, Manisa’nın Gördes, İzmir'in Karşıyaka, Aydın'ın Bozdoğan, Karabük'ün Ovacık, Muğla'nın Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.