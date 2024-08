Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerine sıçradı

"ANIT, HEYKEL VE MÜZELER ZARAR GÖRMEDİ"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile birlikte Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyündeki orman yangının ardından Anzak Koyu, Conkbayırı ve Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Büyükanafarta köyü yakınlarında elektrik direğinden çıkan yangının dün sabah saatlerinde başladığını söyleyen Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Yangın rüzgarın ve düşük nemin etkisiyle ve tabii ki Çanakkale Tarihi Alan’daki yoğun çam ağaçlarından oluşan orman nedeniyle çok kısa bir zamanda büyüdü. Hemen çok kısa bir süre sonra Orman Genel Müdürlüğümüz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetlerimiz, belediyelerimiz buradaki yangını söndürmek için seferber oldu. Çok şükür bugün sabah saatleri itibariyle dün sabah başlayan yangın kontrol altında alınmış oldu. Öncelikli olarak hepimize büyük geçmiş olsun. Bütün devletimizin kurumlarına, bölge halkına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes yangını söndürmek için elinden geleni yaptı. Maalesef 700 hektarlık bir orman alanı yangından etkilenmiş oldu. Her yanan ağacın bitkinin, her etkilenen canlının, böceğin, kurdun, kuşun çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Tabii çok üzüntülüyüz bu anlamda. Ama çok şükür ki herhangi bir insan, can kaybı olmadı ve yaralanma da yaşanmadı. Çanakkale zaferlerini kazandığımız o müstesna topraklarımızda herhangi bir anıt, abide, heykel, müze zarar görmedi" dedi.