Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Polat, sabaha kadar çalışan personelin yerine yeni ekibin yolda olduğunu aktararak "Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz. Çeperlerinde yüksek enerji devam ediyor. Fakat o noktalarda özel tedbirler alarak iş makinalarımızla vaziyet ediyoruz. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit ettiğini söyleyemeyiz. Örneğin Umurlar köyünü en fazla tehdit edebilecek yerlerden biri. Burası dahi boşaltılmamıştır henüz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyarıldığını belirten Polat, "Boşaltılma yapılan köyler var. O devam ediyor fakat bunlar tedbir amaçlı. Yani köyün herhangi bir unsurunun yandığı vaki değildir şu anda." dedi.

Polat, yangının Bolu'nun en büyük yangını olduğunun değerlendirildiğini aktararak "Ancak bu kesin metrajın, 'kontrol altına alındı' denildikten sonra ölçülmesiyle ortaya çıkacak. Bu çok önemli bir kavram; yanan alan kavramı. Orman hukukunda anayasal olarak korunmakta olan bu alanların yandıktan sonra farklı bir işleme tabi tutulamayacağı gibi bir düzen var. O yüzden haritalandırılarak hukuki olarak tespit edildiği için afaki bir şekilde tahmini bir şekilde açıklayamayız. Bunu bilimsel yöntemlerle ölçerek tespit ediyoruz. Şu anda bini (hektar) geçmiş olma ihtimali yüksek maalesef." diye konuştu.