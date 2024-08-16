Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında kuvvetli rüzgar alevlerle mücadelede zorluk çıkarıyor. Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının Bayraklı ve Çiğli ilçelerine de sıçradığı bildirildi. İlçede çok sayıda ekip ve araçlar yangına müdahale ederken bir hayvan barınağı, 2 mahalle tahliye edildi. Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı. Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ binalarından birine sıçrayan alevler apartmanda yangına neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'dan yola çıkarak İzmir'deki yangın bölgesine gitti. Burada açıklama yapan Bakan Yumaklı, "İzmir Karşıyaka'daki yangının çıkış nedeni piknik ateşi. 3 kişi tespit edildi. Yakalama çalışmaları devam ediyor. İzmir Ödemiş'teki yangını otluk alanda sigara içen iki çocuk çıkardı. Yangınlarda herhangi bir can kaybı yok" dedi. Sağlık Bakanlığı, yangından 78 kişinin etkilendiği bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle 800 vatandaşın, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 1

Bolu’nun Göynük, Manisa’nın Gördes, İzmir'in Karşıyaka, Aydın'ın Bozdoğan, Karabük'ün Ovacık, Muğla'nın Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45’i kontrol altına alınmıştır. 27 yangına ise müdahale devam etmektedir" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 2

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 3

Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 4

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 5

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 6

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin zaman zaman zorlandıkları gözlendi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 7

Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 8

Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 9

Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edildi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 10

BARINAKLAR İÇİN HAYVANSEVERLERE ÇAĞRI

Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri de Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki 600 kadar sokak hayvanını tahliye etti.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 11

Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 12

YANGIN ÇİĞLİ VE BAYRAKLI'YA SIÇRADI

Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının Bayraklı ve Çiğli ilçelerine de sıçradığı bildirildi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 13

İZMİR VALİSİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban da, yangının 4-5 bölgede devam ettiğini belirterek bir köyün tahliye edildiğini açıkladı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 14

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, 3 EV ZARAR GÖRDÜ

Alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken, bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 15

ALEVLER KARŞIYAKA SANAYİ SİTESİNE SIÇRADI

Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 16

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 17

Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 18

Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 19

Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ binalarından birine sıçrayan alevler apartmanda yangına neden oldu. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 20

BAKAN YUMAKLI İZMİR'E GELDİ

Bakan Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek için Ankara'dan yola çıktı. İzmir'e gelen Bakan Yumaklı’nın burada açıklamalarda bulundu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 21

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili şunları söyledi: 

"72 yangından 45'i söndürüldü, 27'sine müdahale sürüyor. Hafta sonu nem düşük, sıcaklık yüksek, rüzgar şiddetli.

Aydın Bozdoğan'daki yangında rüzgar söndürme çalışmalarını zorluyor.

Manisa Gördes'teki yangında çıkış sebebi henüz belli değil.

Bolu'daki yangının enerjisi düşürülmüş vaziyette. Bolu'daki yangın anız kaynaklı, çıkaranlar gözaltına alındı.

İzmir Karşıyaka'daki yangının çıkış nedeni piknik ateşi. 3 kişi tespit edildi. Yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir Ödemiş'teki yangını otluk alanda sigara içen iki çocuk çıkardı.

Yangınlarda herhangi bir can kaybı yok"

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 22

"78 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yangından 78 kişinin etkilendiği bildirildi. 

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi: 

İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 23

"İZMİR'DE 900 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tahliyeler hakkında sosyal medya hesabındna bilgi verdi:

"İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir

Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, Jandarma ve Polisimizin koordinesinde; Sancaklı Mahallesinde 170 , Doğançay Mahallesinde 500, Zübeyde Mahallesinde 50, Onur Mahallesinde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız,  Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"

Bakan Yerlikaye, Manisa'daki tahliyelerle ilgili de bilgi verdi:

"Manisa'Nın Gördes ve Salihli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, Jandarma ve Polisimizin koordinesinde; Karayakup Köyü 60, Yeniköy Mahallesi 260, Kale Mahallesi 200, Kemer Mahallesi 400, Kurttuhan Mahallesi 270 ve Hacıhıdır Köyünden 250 vatandaşımız olmak üzere Toplam 1.440 vatandaşımız tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 24
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 25
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 26
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 27

ÇANAKKALE YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki Eceabat ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. 

"Yangında yaklaşık 700 hektar etkilendi." diyen Bakan Yumaklı, yangının yol kenarındaki elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığını dile getirirken tarihi alanda ya da herhangi bir tesiste etkilenen yapının olmadığını da sözlerine ekledi. 

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 28

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 29

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı da alevlerle mücadele için bölgeye askeri helikopter gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 30

ORMAN İŞÇİLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 31

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

57. Alay Şehitliği'ni tehdit eden alevler nedeniyle ekipler bir set çekerek alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 32

ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ 

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Öte yandan yangında Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 33

MGM UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 gün içinde düşük nem, yüksek hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın hakim olacağı bölgede orman yangını riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 34

"ANIT, HEYKEL VE MÜZELER ZARAR GÖRMEDİ"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile birlikte Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyündeki orman yangının ardından Anzak Koyu, Conkbayırı ve Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Büyükanafarta köyü yakınlarında elektrik direğinden çıkan yangının dün sabah saatlerinde başladığını söyleyen Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Yangın rüzgarın ve düşük nemin etkisiyle ve tabii ki Çanakkale Tarihi Alan’daki yoğun çam ağaçlarından oluşan orman nedeniyle çok kısa bir zamanda büyüdü. Hemen çok kısa bir süre sonra Orman Genel Müdürlüğümüz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetlerimiz, belediyelerimiz buradaki yangını söndürmek için seferber oldu. Çok şükür bugün sabah saatleri itibariyle dün sabah başlayan yangın kontrol altında alınmış oldu. Öncelikli olarak hepimize büyük geçmiş olsun. Bütün devletimizin kurumlarına, bölge halkına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes yangını söndürmek için elinden geleni yaptı. Maalesef 700 hektarlık bir orman alanı yangından etkilenmiş oldu. Her yanan ağacın bitkinin, her etkilenen canlının, böceğin, kurdun, kuşun çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Tabii çok üzüntülüyüz bu anlamda. Ama çok şükür ki herhangi bir insan, can kaybı olmadı ve yaralanma da yaşanmadı. Çanakkale zaferlerini kazandığımız o müstesna topraklarımızda herhangi bir anıt, abide, heykel, müze zarar görmedi" dedi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 35

"CONKBAYIRI VE 57. ALAY HATTI ZİYARETE KAPALI, DİĞER TARAFLAR AÇIK"

"Bugün itibariyle kuzey sektör dediğimiz Conkbayırı ve 57. Alay hattını ziyarete kapalı tuttuk" diyen Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Fakat diğer bölgeler, Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi tarafları ziyarete açık. Çok kısa bir zaman içerisinde hemen gerekli tedbirleri alıp, tespitleri yapıp, bölgeyi eski haline kavuşturup ziyarete açık hale getirmeyi planlıyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz ve bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 36

BOLU’DA DA YANGIN ÇIKTI

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 20 saati aşkın devam ediyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 37

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 10 helikopter, 90 arazöz, 96 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 637 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangına müdahale için Bolu, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Sivas, Sakarya, Sinop, Trabzon ve Zonguldak'tan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 166 arazöz, 8 iş makinesi, 13 yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 1000 yangın söndürme personeli ile müdahale ediliyor. 

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 38

ÜÇ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle 3 köydeki bazı mahallelerin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, şimdiye kadar zarar gören alanın yaklaşık 100 hektar olduğunu söyledi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 39

BOLU’DAKİ YANGININ DUMANI ESKİŞEHİR’E ULAŞTI

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 40

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 41

MANİSA'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Manisa’daki orman yangını üçüncü gününe girdi.

Gece boyunca kontrol altına alma çabalarının devam ettiği Gördes'in Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangını sürerken Manisa Valisi Enver Ünlü de yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. 

Gördes ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına gece boyunca bir gece görüşlü helikopter, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 367 personel katıldı.

Bakan Yumaklı, sabahın ilk ışıklarında çalışmaların başladığını dile getirip yangının kısmen kontrol altında olduğunu açıkladı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 42

GÖRDES

Gördes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale edilirken, farklı bir noktada çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 43

EVLER YANDI

Boyalı Mahallesi’nde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, dün tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahalleleri tahliye edildi.

Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi’ndeki cami dahil tüm evlerin yanarak, kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 44

Buradaki yangından uzakta farklı noktadaki Kayacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın başladı.

Bunun üzerine bölgedeki ekiplere takviye yapıldı.

Yangınlara, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi müdahale ediyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 45

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat gazetecilere, bölgenin yangına riskli alan kategorisinde bulunmadığını, ağaç türleri itibarıyla yangına dirençli olduğunu belirterek "Buna rağmen bu boyutta bir yangının çıkıyor olması, iklim değişikliği gerçeğinin ne boyutlara gelebileceğini bize gösteriyor. Yangının başlangıç saatinden itibaren yoğun bir şekilde gerek Orman Genel Müdürlüğümüz unsurları gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın araç gereçleri ve personeliyle koordine olarak çok etkin bir şekilde bu büyük yangına karşı mücadele verdik." diye konuştu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 46

Yangın alanının çok geniş olduğunu dile getiren Polat, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla 30 kilometre çevresi olan bir alanın orta açıklığının tamamen yandığı, yüksek enerjiyle yanarak herhangi bir unsur bırakmadan yandığı görülmektedir. Buraya 11 helikopter sevk edilmiş durumda. Bunların bir kısmı havada çalışıyor, bir kısmı su alma aşamasında. 648 personelimiz gerek Bolu bölgemizden gerekse Türkiye'nin değişik bölgelerinden sevk edilmiş durumda. 7 iş makinemiz bunlar orman teşkilatının, onun dışında DSİ ve diğer kurumlarımızın iş makineleri de çalışmaktadır. 118 arazözümüz sevk edilmiştir."

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 47

Polat, sabaha kadar çalışan personelin yerine yeni ekibin yolda olduğunu aktararak "Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz. Çeperlerinde yüksek enerji devam ediyor. Fakat o noktalarda özel tedbirler alarak iş makinalarımızla vaziyet ediyoruz. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit ettiğini söyleyemeyiz. Örneğin Umurlar köyünü en fazla tehdit edebilecek yerlerden biri. Burası dahi boşaltılmamıştır henüz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyarıldığını belirten Polat, "Boşaltılma yapılan köyler var. O devam ediyor fakat bunlar tedbir amaçlı. Yani köyün herhangi bir unsurunun yandığı vaki değildir şu anda." dedi.

Polat, yangının Bolu'nun en büyük yangını olduğunun değerlendirildiğini aktararak "Ancak bu kesin metrajın, 'kontrol altına alındı' denildikten sonra ölçülmesiyle ortaya çıkacak. Bu çok önemli bir kavram; yanan alan kavramı. Orman hukukunda anayasal olarak korunmakta olan bu alanların yandıktan sonra farklı bir işleme tabi tutulamayacağı gibi bir düzen var. O yüzden haritalandırılarak hukuki olarak tespit edildiği için afaki bir şekilde tahmini bir şekilde açıklayamayız. Bunu bilimsel yöntemlerle ölçerek tespit ediyoruz. Şu anda bini (hektar) geçmiş olma ihtimali yüksek maalesef." diye konuştu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 48

"TEDBİR AMAÇLI YAKINLARININ YANLARINA GİDENLER VAR"

Bolu Valisi Erkan Kılıç da tedbir amaçlı boşaltılan yerleşim yerlerinin olduğunu dile getirerek "Yaşlılar ve kadınlar 281 kişi yakınlarının yanına gittiler. Komple boşaltılan bir köyümüz yok. Tedbir amaçlı yakınlarının yanına gidenler var. Onların bir kısmı da gün ağarınca evlerine gelmişlerdir." dedi.

Kılıç, yangının yerleşim yerlerine sıçrama durumuna ilişkin en ufak bir ihtimal görüldüğünde tahliye kararı verilebileceğini aktararak "Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Sadece geçici bir tedbir olarak akşam yakınlarının yanına yerleşen 281 vatandaşımız oldu. Bolu'nun geçmişinde 900 hektarlık bir yangın yok. Geçen yıl 200 hektarın üzerinde Gerede'de bir yangınımız oldu ama bu Bolu'da en büyük yangın şimdiye kadar, öyle görünüyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 49

GÖYNÜK-NALLIHAN KARA YOLU KAPATILDI

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 50

AYDIN'DA ORMAN YANGINI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile itfaiye ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede güçlük çekerken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 51

KARABÜK'TE ORMAN YANGINI

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasında saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 kamyonet ve 81 personel ile alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor: İzmir'de alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 52

MUĞLA'DA YANGIN

Muğla'nın Milas ilçesinde kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

Alev ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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